UK : la Switch 2 est le meilleur lancement pour une console Nintendo, sans battre PlayStation & Xbox UK : la Switch 2 est le meilleur lancement pour une console Nintendo, sans battre PlayStation & Xbox

The Game Business a récupéré les données de NielsenIQ pour pouvoir indiquer que la Nintendo Switch 2 a effectué un excellent lancement au Royaume-Uni, pas le meilleur non plus, mais tout de même quatrième dans l'histoire des consoles de salon (oui, c'est une hybride…) et sur un territoire où la marque n'a jamais été reine.



Notons quand même que c'est de fait le meilleur lancement d'une console Nintendo Outre-Manche, battant celui de la Nintendo 3DS (environ 113.000 unités) et très loin devant la Switch 1 (environ 80.000).



Top des meilleurs lancements (uniquement consoles de salon) :



1) PlayStation 5

2) PlayStation 4

3) Xbox Series

4) Nintendo Switch 2

5) PlayStation 3

6) Xbox One

7) Wii

8) Nintendo Switch

9) Xbox 360