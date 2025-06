Pas de mode 200cc pour Mario Kart World

Faute de tests, certaines informations concernant les jeux Switch 2 continuent de débouler au compte-goutte et c'est de manière bien officielle que le producteur Kosuke Yabuki révèle au magazine Rolling Stone que malgré le délire introduit depuis 10 ans (et 5 semaines) dans, le mode 200cc ne fera pas son retour dansAucune raison n'est donnée, le pire étant que Yabuki est au courant qu'il y a une grosse communauté fan du mode 200cc (qui est en fait théoriquement plus proche du 400cc), mais l'homme indique néanmoins qu'aucune porte n'est fermée pour l'avenir. Après tout, pour un jeu qui durera minimum une gen entière, il faut bien en garder sous le coude niveau contenu.