Assassin's Creed Shadows : Ubisoft va supprimer le doublage effectué par Louis-San

, qui sort d'ailleurs demain on rappelle, va bénéficier d'une grosse refonte de son doublage FR et en deux temps (une partie en patch Day One, l'autre dans quelques semaines) suite à des retours peu élogieux pour ne pas dire catastrophique.n'en est pas au même point, mais reste que le jeu fut touché par des moqueries (justifiées) ce week-end après la mise en ligne d'un extrait de version preview, montrant le doublage abject d'un personnage random de quêtes annexes pour un résultat entre la caricature et le nanar. Si vous avez loupé le truc,Suite au tollé, que Ubisoft collectionne depuis quelques temps, l'éditeur a confirmé supprimer la voix pour la refaire avec un autre acteur d'ici le lancement le mois prochain. Et pour la petite histoire, le « responsable » est le youtubeur Louis-San qui s'est permis de s'exprimer sur ce mini-drama : outre le fait qu'il reconnaît pleinement le ratage au point d'ironiser en disant qu'il peut maintenant devenir une référence à ne pas suivre, l'explication vient d'un travail une nouvelle fois effectué sans vidéo et donc à l'aveugle (rien de pire pour un doubleur) et où la seul indication donnée par Ubisoft était de « surjouer » expressément pour incarner ce qui était considéré comme une sorte « d'idiot du village ». Il ajoute avoir découvert le résultat sur les réseaux sociaux en même temps que tout le monde, et a préféré ne même pas retenter l'expérience en considérant qu'après cet essai, « ce sera aussi à chier » s'il s'implique de nouveau.