Black Myth Wuchang euh non Wuchang Fallen Feathers la nouvelle future pépite chinoise de Leenzee et présenté comme un souls like refait parler de lui, on a appris que les développeurs ont redesignés l'heroine du jeu et certains personnages pour les rendre encore plus beaux qu'avant et cela serait du au bon succès qu'a eu Stellar Blade et Eve.PS: attention au screen utilisé dans le Tweet, comme les développeurs le disent dans leur réponse le avant et après et incorrect.Les devs vont fortement s'inspirer de Stellar Blade au niveau des tenues, Wuchang (c'est le nom de l'heroine en fait) aura tout un tas de tenues différentes à la manière d'Eve. Wuchang semble etre un personnage néanmoins diffèrent de Eve, elle est clairement plus sur l'aspect du personnage femme fatale/assassin.Le jeu semble être vraiment bon, beau, dynamique, stylé, c'est une excellente chose que les devs s'inspirent des succès des autres et surtout soient à l'écoute des envies des joueurs. Oui certains en occident feraient peut être bien de s'en inspirer.Bonus: le dernier QA des devs qui en disent plus sur le jeu et l'univers