Microsoft dément catégoriquement le rapport Game Pass du site The Information Microsoft dément catégoriquement le rapport Game Pass du site The Information

Chacun peut se prévaloir d'un droit de réponse et Microsoft a rapidement posé le sien face aux derniers rapports de The Information : c'est du parole contre parole, mais pour l'un des piliers des GAFAM, tout ce qui a été cité est totalement faux. Voilà.



L'entreprise fait déjà savoir que le PDG Satya Nadella n'a jamais évoqué un seul instant l'abandon du Game Pass ou même de sa branche JV il y a quelques années, et que le rachat d'Activision Blizzard a bien porté ses fruits autant dans le CA (effectivement en hausse) que dans les abonnés Game Pass avec un boost record lors du lancement de Call of Duty : Black Ops 6, avec les revenus les plus importants pour un trimestre, mais également les plus grosses dépenses par abonné (qui du coup oui, ne font pas que jouer aux jeux du service).



Des propos « à la confiance » vu que les rapports officiels sont toujours aussi flous niveau chiffres précis, et il est d'ailleurs probable que celui de la fin du mois ne donnera pas le nombre actuel d'abonnés, mais on repartira tout de même avec une donnée : Xbox représente actuellement 500 millions de joueurs mensuels, ce chiffre couvrant à peu près tous les secteurs (Xbox, PC dont Steam via les jeux first-party, Minecraft sur tous les supports, etc).