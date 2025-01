[Rumeur] La Switch 2 sortirait en avril 2025 [Rumeur] La Switch 2 sortirait en avril 2025

L'accessoiriste Genki aurait réussi à bien faire parler de lui au CES 2025 en mettant en avant sur son stand une gamme d'accessoires Nintendo Switch 2 à partir d'un mock-up considéré comme plus moins officiel vu que l'entreprise (comme d'autres du genre) se vantent de posséder à la maison la fameuse console ou disons quelque chose de suffisamment définitif, fourni par Nintendo, pour pouvoir faire leur taf.



Et pendant que tous les regards sont tournés vers le constructeur qui nous fait des éloges au mutisme, ce même Genki a lâché une déclaration qui ne pouvait passer inaperçu : ses accessoires Switch 2 (environ 8) seront disponibles « en même temps que la console, en avril 2025 ».