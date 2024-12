[RUMEUR] La nouvelle manette Xbox (code ''Cebile'') attendra finalement la Next Gen [RUMEUR] La nouvelle manette Xbox (code ''Cebile'') attendra finalement la Next Gen

L'année dernière, en pleine affaire ABK, plusieurs documents Microsoft Xbox ont fuité dont une révélant l'existence d'une future nouvelle manette au nom de code « Sebile », et si l'absence de nouvelles officielles laissaient suggérer un coutumier abandon, Jez Corden de Windows Central intervient pour indiquer que non seulement Microsoft n'a aucunement abandonné l'idée selon ses sources, mais qu'en plus le constructeur a encore récemment déposé de nouveaux brevets dédiés à ce nouveau pad semblant d'ailleurs porter un froc.



Parmi les évolutions par rapport à la manette actuelle :



- Retours haptiques renforcées

- Qualité améliorée des hauts-parleurs

- Ajout de la gyroscopie

- Sticks et boutons beaucoup plus silencieux (wouhou)

- Fin des piles et batterie interchangeable

- Solidité accrue

- Compatibilité native avec le xCloud pour diminuer la latence



Dernier détail et non des moindres : selon les mêmes sources, Microsoft aurait fait le choix de drastiquement reporter la sortie de cette nouvelle manette pour la faire correspondre avec la prochaine génération, prétendument prévue (au moins côté Xbox) pour fin 2026.



En parlant de 2026, ce même Jez Corden indique que ce sera l'année de lancement de State of Decay 3 suite à un report interne (Undead Labs avait de base en objectif de le sortir en 2025).