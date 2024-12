Digital Foundry confirme à sa tour le développement d'une nouvelle PlayStation Portable Digital Foundry confirme à sa tour le développement d'une nouvelle PlayStation Portable

On n'apprendra rien de plus mais sachez néanmoins que Digital Foundry vient d'appuyer les récents propos de Bloomberg sur la conception d'une nouvelle console portable de la part de PlayStation, capable de faire tourner les jeux PlayStation 5.



Si DF n'a pas pour habitude de jouer la carte des leaks et rumeurs, les représentants précisent néanmoins avoir entendu plusieurs choses sur le sujet de la part de multiples sources, et ce depuis plusieurs mois, validant le fait que Sony préparerait bien son retour sur le marché même si nous n'en sommes qu'aux « premiers stades ». Autant dire qu'on n'en verra pas la couleur avant un certain temps, tout comme la Xbox Nomade d'ailleurs encore en phase de prototype(s) selon Phil Spencer lui-même.



Rappelons si besoin qu'en attendant, Sony PlayStation a donné un nouvel intérêt à sa PlayStation Portal en l'ouvrant au Cloud Gaming pour les abonnés PS Plus Premium.