Officiel : le Cloud arrive sur le PS Portal ! Officiel : le Cloud arrive sur le PS Portal !

On ne va pas revenir sur la communication très particulière de Sony depuis quelques années et pourtant, c'est de nouveau via le PS Blog que l'entreprise fait une annonce qui mériterait de vrais projecteurs : le PlayStation Portal va s'offrir une MAJ permettant le Cloud Gaming (donc pouvoir jouer sans même posséder de PS5). Enfin !



Uniquement en bêta et forcément réservée aux membres PS Plus Premium, la 'portable' offrira donc un accès à 120 jeux en 1080/60FPS maximum, dont Spider-man : Miles Morales, Ghost of Tsushima et Ratchet & Clank : Rift Apart.



En résumé :



- Seuls les jeux dans l'abonnement PS Plus sont concernés pour le moment (pas de Cloud pour les achats individuels).

- Vous pourrez passer du jeu sur PS5 à la Portal grâce aux sauvegardes en Cloud (100Go de stockage).

- La MAJ sera accessible demain en Europe.



Par la suite, PlayStation compte rajouter le Cloud pour les achats individuels, les versions d'essai et certaines fonctionnalités encore inaccessibles durant la bêta (chat vocal, audio 3D et le partage screen/vidéo).