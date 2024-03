Phil Spencer : MS ne refuserait pas des stores tiers (Epic Games, itch.io) directement intégrés à Xbox Phil Spencer : MS ne refuserait pas des stores tiers (Epic Games, itch.io) directement intégrés à Xbox

Phil Spencer, toujours bavard car chacun son truc, a accordé une copieuse interview à Polygon plutôt riche pour ce qui est des indices d'avenir de la marque Xbox actuellement en pleine mutation.



Voici donc ce qui en sort :



- Comme Sony avant lui (évoqué lors d'un précédent rapport en lien avec le PC), Spencer met en avant les problèmes de croissance de secteur JV, où l'on fait face à une augmentation du prix des AAA(A) pour une audience générale qui pourtant stagne au niveau des consoles. Évidemment, la marque Xbox est bien placée pour parler d'un manque de public mais il faut reconnaître que Switch mise à part, personne et pas même Sony ne semble depuis 20 ans à même de pouvoir retaper le score d'une PS2 (plus de 150 millions LTD).



- On l'a bien compris depuis quelques mois, pour Xbox, la voie à suivre est l'abandon des exclusivités, déjà avec le PC pour toucher un public qui s'en contrefout des consoles, également d'une certaine façon le mobile en cas de démocratisation du Cloud, mais aussi on le voit maintenant la tentative de portage chez la concurrence pour continuer de briser des barrières.



- Spencer a bien entendu les critiques sur l'arrivée de jeux Xbox sur PlayStation/Switch mais pour lui, c'est le meilleur moyen pour que la marque Xbox gagne en puissance avec les années, sachant que l'on en reste (pour l'heure) à des portages « d'anciens jeux ».



- Sur le même sujet, Spencer met en avant le cas de la génération Z (les plus jeunes), gavée au secteur mobile et dont le terme exclusivité leur échappe un peu : dans la majorité des cas, les jeux et applications les plus populaires sont disponibles aussi bien sur iOS que Android sans que le principe d'exclusivités ne soit mis sur la table. Ou en tout cas très rarement.



- Évidemment, l'inverse est valable et Spencer a déclaré ouvertement que si Xbox s'ouvrait aux autres, c'est également par la volonté de laisser rentrer les autres sur sa plate-forme. Alors bien sûr il ne cite pas les first-party Nintendo ou Sony mais Microsoft est aujourd'hui ouvert à l'idée d'accueillir des plates-formes numériques comme l'Epic Games Store ou Itch.io directement sur Xbox.



On ose la conclusion simple : en matière de hardware, Xbox se transforme en une Steam Machine, mais en plus ouvert visiblement.