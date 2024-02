Sony : une volonté de pousser ses marges sur PS5, PC et 'd'autres supports' + ''menace'' envers Bungie Sony : une volonté de pousser ses marges sur PS5, PC et 'd'autres supports' + ''menace'' envers Bungie

Suite à ses résultats fiscaux, Sony PlayStation a comme de coutume répondu aux questions des investisseurs et si des retours sur le sujet ont déjà eu lieu la semaine dernière via des retours de traduction en direct, l'entreprise publie aujourd'hui une retranscription officielle qui affine certains propos.



On découvre ainsi que pour améliorer sa marge opérationnelle, l'actuelle point faible de Sony qui a causé une baisse sur les marchés boursiers, aucune baisse de prix de la PlayStation 5 n'est à l'ordre du jour, le constructeur restant bloqué par la hausse des coûts des composants et tentera de maintenir ses tarifs « sans remises substantielles » tout long du cycle principal de la carrière de la console. Décidément, Nintendo est précurseur sur bien des choses…



L'actuel PDG par intérim Hiroki Totoki a également mis en avant qu'un des facteurs pour rehausser ses marges viendra d'une croissance des titres first-party sur PlayStation 5, PC et « d'autres supports » sans rien ajouter si ce n'est qu'ils seront « agressifs » sur le sujet. Il reste bien entendu le mobile et le Cloud mais ce genre de propos évasifs aura le don de maintenir l'attention des actionnaires (et des youtubeurs).



Enfin, pour ce qui concerne la volonté de « mieux encadrer les dépenses » mais également avoir une certaine « responsabilité dans les délais de développement », contrairement à certaines traductions, ces mots ne s'adressaient pas à l'ensemble des PlayStation Studios mais à une seule boîte : Bungie. De quoi rebondir sur des bruits de couloirs rapportés par IGN en décembre dernier, où en cas de nouveaux couacs (les revenus du créateur de Destiny étaient 45 % inférieurs aux objectifs), PlayStation pourrait dissoudre le conseil d'administration de Bungie pour en prendre le plein contrôle.