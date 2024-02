PlayStation 5 : aucun ''nouveaux titres majeurs issus de franchises existantes'' pour la prochaine année fiscale PlayStation 5 : aucun ''nouveaux titres majeurs issus de franchises existantes'' pour la prochaine année fiscale

Dire que le calendrier first-party PlayStation est « un peu flou » est un euphémisme et s'il faudra attendre encore pour savoir ce que Sony nous réserve (souhaitons un PlayStation Showcase pour ce printemps), autant être prévenu de suite sur un point, et bien officiellement : l'éditeur/constructeur a déclaré qu'il n'y aura « aucun titres majeurs de franchises existantes pour la prochaine année fiscale », donc du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.



Comprenons donc que Death Stranding 2, c'est pour le printemps 2025 dans le meilleur des cas et reste tout de même à voir si Marvel's Wolverine est considéré ou non comme « une nouvelle licence ». Quoi qu'il arrive, Sony annonce naturellement une baisse de ses revenus first-party pour le prochain exercice.