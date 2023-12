En interne, Sony reconnaît que le rachat d'ABK et le manque de GAAS menacent le PS Plus En interne, Sony reconnaît que le rachat d'ABK et le manque de GAAS menacent le PS Plus

Autre leak tiré des documents Insomniac, le fait établi que Sony a aujourd'hui des craintes face à la concurrence de Microsoft sur plusieurs marchés. Concrètement, est établi que du point de vue du constructeur PlayStation, le rachat d'Activision Blizzard King va permettre à son rival d'augmenter drastiquement sa force de frappe dans les domaines PC, mobile et GAAS, ajoutant ne pas avoir oublié que Microsoft compte établir son propre store numérique sur appareils iOS & Android (comme plusieurs fois stipulé par Phil Spencer).



Sony estime en interne avoir du retard sur ce sujet face à Microsoft (qui selon eux vise le 50 % de GAAS/multi en first-party) et met en avant le besoin d'étendre ses propres effectifs pour ne pas se prendre une tempête dans les années à venir.



Car le constructeur le reconnaît. Le plus gros risque vient d'une chute des abonnés PS Plus, à la fois parce qu'une partie du public PlayStation est susceptible d'aller vers Xbox en cas d'inclusion de la franchise Call of Duty dans le Game Pass, mais aussi parce que PlayStation n'a justement pas grand-chose à proposer en interne côté GAAS pour compenser. Pour l'instant en tout cas.



Et même si ce n'est pas indiqué, on n'oubliera pas la particularité des F2P (ne réclamant aucun abonnement online) car qui sait quelle pourrait être l'envergure de l'impact dans le PS Plus Essentiel et le Game Pass Core si d'autres licences prestigieuses (EA Sports FC, GTA Online…) venaient à changer de modèle économique.