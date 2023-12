[RAPPEL] Game Awards '23 cette nuit à 01h30

Encore une journée très calme en actualité (rien d'étonnant en décembre) mais les Game Awards la nuit prochaine viendront apporter un peu de mouvements. Le show débutera donc à 1h30 du matin chez nous et comme d'habitude, il est impossible de déterminer quand ça se terminera, mais on vous laisse avec la vidéo live ci-dessous pour suivre tout cela.Rappel de quelques-unes des choses attendues officiellement :- La date de sortie Xbox Series de- La date de sortie de- Nouvelle bande-annonce de(Atlus)- Une annonce de la part de SEGAQuelques rumeurs :- Une grosse annonce Xbox Game Studios- Un reveal de la part de Capcom pour un jeu encore non annoncé- Le prochain EA Originals (Les prétendants au statut de GOTY 2023 :