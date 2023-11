La PlayStation 5 Slim sort demain en France

C'est à la dernière minute, et l'expression est ici un euphémisme que Sony se décide à annoncer sa PlayStation 5 Slim en France : elle sera disponible demain. Voilà. Bon, le sens du timing est pour le moins très mauvais car nous savons tous que, demain, c'est le Black Friday donc il est fort probable que le public aura d'autres achats en prévision, ne serait-ce que les désormais « anciens » modèles de PlayStation 5 qui bénéficient d'une remise de 120€ pour écouler les stocks existants.La PlayStation 5 Slim sort pour rappel en 2 packs, tous deux avec lecteur disques amovible (l'un inclus l'accessoire, l'autre non), chacune avec environ 30 % d'épaisseur en moins et avec une meilleure optimisation du SSD. Pour ce dernier point, vous bénéficierez d'environ 820Go de véritable stockage, soit tout de même 160Go de plus que pour le modèle de base. Unquoi.