Bandai Namco a désormais 2 studios de commandes, essentiellement consacrés à Nintendo Bandai Namco a désormais 2 studios de commandes, essentiellement consacrés à Nintendo

Bandai Namco a toujours fait preuve d'une certaine proximité avec Nintendo dans le cadre d'aide au développement, mais si l'éditeur avait jusque là évoqué uniquement des équipes temporaires à partir d'employés piocher à droite/à gauche, les choses ont semble t-il évolué : l'éditeur a maintenant non pas un mais deux studios spécialisées dans les commandes (Studio 2 et Studio S), et essentiellement consacrés à la firme du plombier vu que les offres d'emploi pour les deux, car oui ils embauchent, évoquent sans détour « Le développement de jeux grand public commandés par Nintendo ».



Un soutien bienvenu à l'heure où les choses sont en coulisses mises en place pour la prochaine génération, et pour rappel, Bandai Namco a depuis 2 générations posé ses mains sur 6 titres Nintendo :



- Mario Kart 8 Deluxe (Switch & Wii U)

- Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

- Mario Sports Superstars (3DS)

- Super Smash Bros 4 (Wii U & 3DS)

- Arms (Switch)

- Mario Kart Tour (mobile)