Kotaku : des licenciements chez Naughty Dog, pendant que The Last of Us Factions n'avance plus

On le disait encore hier, personne ne semble épargné par la vague de licenciements qui touche l'industrie JV et selon les sources de Kotaku, c'est au tour de Naughty Dog d'en faire les frais avec « au moins » 25 développeurs touchés (développeurs, domaine artistique, et une nouvelle fois une majorité dans la team assurance qualité).



Certes, 25 développeurs chez les Dogs, ce n'est que 5-6 % des effectifs mais c'est davantage la pratique qui pose problème : selon les mêmes sources, Sony ne prévoit aucune indemnité de départ, et une pression serait mise sur l'intégralité des employés pour garder le silence autour de cette affaire.



Dernier point et non des moindres : le projet multi The Last of Us continuerait de piétiner (Kotaku rapportait en juin que Sony aurait détourné une partie des ressources vers d'autres projets du développeur) au point de faire désormais du surplace.