[RUMEUR] Illumination en passe de récupérer les droits d'adaptation ciné pour The Legend of Zelda

On pense dire sans trop pouvoir prendre de risque qu'un film Super Mario Bros 2 n'aurait rien d'une surprise vu le titanesque succès du premier, mais là où l'on s'interrogeait surtout, c'est quelle pourrait être la nouvelle licence exploitée pour les salles, et la réponse semble avoir été toute trouvée selon le renseignée journaliste Jeff Sneider : selon ses sources proches du dossier, Universal et Nintendo serait en train de conclure un accord pour adapter The Legend of Zelda (oh, quelle surprise)… de nouveau avec Illumination. Donc assurément de la CGI.



Bon, pourquoi pas, et petite pensée aux utopistes qui espéraient un film Live des plus ambitieux.