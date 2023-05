Officiel : le prochain PlayStation Showcase daté Officiel : le prochain PlayStation Showcase daté

Pour les fans de Sony, le jour de gloire est arrivé, et il aura d'ailleurs bien pris son temps : le prochain PlayStation Showcase s'officialise et ce sera pour le 24 mai prochain à 22h (heure française, on précise).



Aucun indice particulier pour le moment mais outre Marvel's Spider-Man 2 qui ne pourra échapper aux projecteurs, les rumeurs pointent vers du MGS 3 Remake, Mortal Kombat "1" et surtout un aperçu (ENFIN) de l'avenir des PlayStation Studios.