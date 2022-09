Charts Japon : la Xbox Series devant la PS5

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 19 septembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Deux points à retenir cette semaine, outre la nouvelle performance de, avec pour commencer le fait que malgré le vieil âge du MMO (10 ans), nombreux sont ceux qui ont préféré attendre une version purement solo et qu'importe le design Chibi : plus de 200.000 ventes pour le lancement de, c'est joli, et ça le serait encore plus avec une annonce pour l'occident…L'autre, c'est la Xbox Series qui se permet de passer devant la PlayStation 5 avec un gros réassort de modèles S accompagné d'une promotion, lui permettant de faire l'un de ses meilleurs scores depuis le début de carrière, continuant de grimper les échelons pour dépasser le total de la première Xbox (environ 400.000).