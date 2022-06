[Rumeur] Un Nintendo Direct spécial éditeurs tiers dans quelques jours [Rumeur] Un Nintendo Direct spécial éditeurs tiers dans quelques jours

A force de lancer des rumeurs sur le sujet, on va finir par l'avoir notre nouveau Nintendo Direct et à ce sujet, il semble que les bruits de couloir se font soudainement nombreux pour un nouveau show la semaine prochaine (mercredi 29 juin en fin de journée, voire dans la nuit allant jusqu'au 30 juin).



VGC rapporte en effet par de nombreuses sources que le constructeur compterait placer son nouveau show avec néanmoins une bémol de taille pour ceux qui auraient souhaité des nouvelles de Breath of the Wild 2 et autre Bayonetta 3 : ce Direct serait totalement consacré aux tiers, et dans le lot des annonces, sont évoquées la possible sortie via le Cloud d'un titre sorti il y a 4 ans sur d'autres supports (Red Dead Redemption 2 ?) mais aussi l'arrivée d'un Persona sans encore pouvoir estimer lequel.



Rien n'empêcherait effectivement un portage de Persona 5 Royal mais cela fait des années que Atlus fait patienter avec sourire les fans de la machine, et n'oublions que Persona 3 Portable et/ou Persona 4 Golden peuvent tout aussi bien faire partie des candidats.