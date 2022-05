Le Fonds d'Investissement Public saoudien devient le 5e plus gros actionnaire de Nintendo Le Fonds d'Investissement Public saoudien devient le 5e plus gros actionnaire de Nintendo

L'Arabie Saoudite continue de prouver ses intentions d'investir massivement dans le jeu vidéo, et après le rachat surprise de SNK Corporation par l'organisation MiSK, c'est maintenant le Fonds d'Investissement Public saoudien (aussi nommé « PIF »…) qui vient d'annoncer avoir récupéré 5,01 % des parts de Nintendo, en faisant directement le 5e plus gros actionnaire de la firme du plombier.



Le Japon est considéré comme une affaire rentable pour l'Arabie Saoudite, dû à la valeur actuellement faible du yen, et c'est déjà la troisième entreprise locale sur laquelle le PIF récupère plus de 5 % des parts cette année, les deux autres étant Nexon et Capcom.