PS Plus x PS Now : Sony officialise son offre ''Spartacus'' avec les différents prix PS Plus x PS Now : Sony officialise son offre ''Spartacus'' avec les différents prix

C'est chose faite, après une longue période de rumeurs : Sony annonce officiellement la fusion de ses offres PS Plus et PS Now, tous recoupés sous la gamme « PlayStation Plus » mais sous trois niveaux que l'on vous laisse découvrir ci-dessous.



PlayStation Plus Essential



- 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an

- Équivalent au PS Plus actuel



PlayStation Plus EXTRA



- 13,99€ par mois / 34,99€ par trimestre / 99,99€ par an

- Inclus l'offre Essential

- Inclus 400 titres uniquement à télécharger (PS4/PS5)



PlayStation Plus PREMIUM



- 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an

- Inclus les offres Essential et Extra

- Ajoute 340 titres des anciennes générations, dont la PS1, PS2, PSP (Cloud et téléchargement) ainsi que PS3 (uniquement Cloud).

- Ajoute la possibilité de jouer aux jeux PS4 en Cloud Gaming

- Des versions d'essai de plusieurs titres



MAIS AUSSI :



- Parmi les titres PS4/PS5, on trouvera des titres comme Death Stranding et God of War, mais également des jeux plus récents comme Spider-Man : Miles Morales et Returnal.

- Les abonnés PS Plus passeront automatiquement PS Plus Essential jusqu'à la fin de leur abonnement, avec possibilité de passer à l'une des étapes supérieures.

- Les abonnes PS Now passeront automatiquement en PS Plus Extra jusqu'à la fin de leur abonnement, avec possibilité de passer à l'étape Premium.





Le nouveau service sera lancé courant juin sur les principaux territoires (USA, Europe, Asie) avant de s'étendre au reste du monde.