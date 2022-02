J.Grubb : des informations sur la prochaine fusion entre le PS Plus et le PS Now J.Grubb : des informations sur la prochaine fusion entre le PS Plus et le PS Now

La rumeur autour de la refonte des services à abonnement PlayStation semble en approche. Après la révélation officieuse par Jason Schreier en fin d'année dernière, c'est maintenant le tout aussi bavard Jeff Grubb qui revient sur ce changement, déjà en indiquant que c'est pour bientôt (avec une annonce claire le mois prochain) tout en ajoutant des informations sur les différentes offres avec les noms qui vont avec.



1) PS Plus Essential

- Identique au PS Plus actuel

- 10$ par mois / 60$ par an



2) PS Plus Extra

- L'offre PS Plus Essential

- Accès à la totalité du catalogue PS Now (uniquement en téléchargement)

- 13$ par mois



3) PS Plus Premium

- L'offre PS Plus Essential

- Accès à la totalité du catalogue PS Now (téléchargement + streaming)

- Accès à des jeux « classiques » des anciennes générations (*)

- Possibilité de tester pendant quelques heures les nouveautés PS Productions

- 16$ par mois



(*) Pas plus de précisions sur ce dernier point.