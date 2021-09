Un nouveau Nintendo Direct demain soir Un nouveau Nintendo Direct demain soir

Cela fait toujours du bien à entendre : Nintendo annonce officiellement la tenue d'un nouveau Direct et ce pour demain... ou plus exactement dans la nuit de jeudi à vendredi (à minuit).



40 minutes d'actualité pour « principalement » faire le point sur les sorties Switch de la période hivernal, ce qui peut probablement mener à un point sur le premier trimestre 2022, et même au-delà si on nous réserve quelques surprises.



A demain donc.