Sony confirme (avec dates) la fermeture du PS Store sur PS3 et PS Vita Sony confirme (avec dates) la fermeture du PS Store sur PS3 et PS Vita

La rumeur était tombée il y a quelques jours mais c'est les premiers bruits de couloirs sur le sujet datent en fait d'il y a une bonne paire de mois, jusqu'à l'inéluctable officialisation aujourd'hui même, déjà officiellement relayé par mails aux abonnés PSN : le PS Store va se débarrasser de toutes traces de jeux PlayStation 3 numériques (dès le 2 juillet 2021) mais aussi PS Vita (27 août 2021).



Un nouveau coup de balais de la part de Sony qui avait déjà récemment annoncé que sa boutique en ligne serait prochainement vidée de tous films/séries en location/achat, pour ne laisser que les services à abonnement type Netflix et Prime.



Bonne nouvelle néanmoins : les jeux déjà achetés ou récupérés via le PS Plus pourront être récupérés à loisir via la liste des téléchargements, en ajoutant tout de même en dernière précision qu'en cas de cross-buy (ce qui fut souvent le cas coté PS3/Vita), il faudra impérativement télécharger chaque version avant la date butoir pour ne pas en perdre une en route.