La PAX East annulée, et focus sur la PAX Online

Maintenu l'année dernière mais dans une certaine discrétion médiatique, la PAX East n'aura finalement pas lieu cette année, à la base du 3 au 6 juin au Boston Convention Center, et on imagine qu'il est inutile de vous en donner les raisons.Donc à la place, il faudra se tourner vers la PAX Online qui va prendre de l'avance pour se placer en plein été, du 15 au 18 juillet, sans grand risque puisque comme son nom l'indique, ce sera un format exclusivement numérique.ReedPop et Penny Arcade croisent quand même les doigts pour la PAX West (début septembre) et la PAX Unplugged (décembre) tout en espérant revenir au format de Boston pour l'édition 2022.