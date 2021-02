Anthem est officiellement mort [UP] Anthem est officiellement mort [UP]

On le savait en possible sursis, et de nombreuses sources parlaient d'une réunion de crise entre Electronic Arts et BioWare pour décider concrètement de l'avenir du fameux Anthem, supposé attendre la MAJ du miracle façon résurrection, et il n'en sera jamais rien.



Car Jason Schreier nous indique selon ses sources que l'éditeur a tranché en tuant le projet et son avenir, estimant qu'il est beaucoup trop tard pour remonter la pente.



Plus d'infos à venir.





UPDATE



Bioware a lâché un communiqué pour confirmer l'information, remerciant la communauté tout en s'excusant de ne pouvoir en faire davantage que maintenir les serveurs ouverts du jeu en l'état.



Les moyens manquent, le personnel aussi, et Bioware (comme EA) a donc pris la décision de s'attarder sur un avenir potentiellement plus réjouissant avec les prochains Dragon Age et Mass Effect, sans oublier le suivi de l'endurant Star Wars : The Old Republic.