Finalement, le Xbox Live GOLD n'augmente pas de prix, et ne sera plus utile pour les F2P Finalement, le Xbox Live GOLD n'augmente pas de prix, et ne sera plus utile pour les F2P

On n'avait pas vu tel revirement chez un constructeur depuis l'affaire Xbox One post-E3 2013, et c'est une bonne chose pour les joueurs : moins de 24h après avoir annoncé une augmentation du prix du Xbox Live Gold (pour mieux promouvoir le Game Pass Ultimate, on s'en doute), Microsoft fait marche-arrière face à la gronde et annule tout cela.



Mieux encore, plus de 7 ans après son concurrent (mieux vaut tard que jamais), les jeux free-to-play ne demanderont plus d'abonnement, donc que ce soit Fortnite, Rocket League ou encore Call of Duty : Warzone. Notez que ce dernier changement n'est pas encore actif mais ça le sera « dans les mois à venir ».