Resident Evil Village a sa date de sortie

C'est signé :tentera de venir nous terroriser pour le printemps, et plus précisément le 7 mai 2021, finalement avec un statut de projet cross-gen puisque Capcom fait marche-arrière et annonce que ça sortira simultanément sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One. Ceux qui l'achèteront sur old-gen bénéficieront de l'upgrade gratuite qui fait toujours plaisir.- Les précommandes sont ouvertes sur tous les supports.- Démo jouable disponible dès aujourd'hui, en exclusivité temporaire sur PS5. Comme pour RE7, elle se situera en dehors du jeu principal (et délaissera globalement l'action pour se focaliser sur l'ambiance).- Nouveau mode multi (un peu laid, avouons-le) inclus dans, proposant visiblement du PVP avec tout un tas de stars de la franchise.- Ci-dessous : trailer du solo, trailer du multi et replay complet du Showcase.