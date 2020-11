La Switch approche les 70 millions La Switch approche les 70 millions

Nintendo a livré son rapport trimestriel, donc celui de l'été (date arrêtée du 30 septembre), et comme nous le savions déjà depuis le début de l'année, la Switch profite très largement de la pandémie et de la fin de génération de la concurrence pour dominer le game : 6,86 millions de consoles vendues durant l'été, soit 42 % que l'année dernière à la même période.



La console a donc atteint les 68,3 millions depuis son lancement et vu les chiffres, la firme se permet de rehausser ses objectifs : Nintendo compte en vendre 24 millions durant toute l'année fiscale (d'avril 2020 à mars 2021) au lieu de 19 millions comme précédemment annoncé.



S'ils y parviennent, la console sera donc autour des 80 millions au 31 mars 2021, dépassant le LTD 3DS et s'approchant du top 10 de toute l'histoire des consoles (la PSP a terminé à 81 millions).