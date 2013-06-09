profile
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/01/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2171
visites since opening : 8018281
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Hamaguchi dit avoir terminé FFVII Part 3 plus de 40 fois et le jeu aura une date de sortie qui est plutôt proche
Interview


Lorsque nous nous sommes entretenus en 2025, vous aviez mentionné que le développement du troisième jeu avançait bien : vous aviez finalisé le scénario et commencé à travailler sur le gameplay de base. Sans entrer dans les détails, pourriez-vous nous faire part de l'état d'avancement du jeu ?


Nous sommes très enthousiastes quant à l'avancement actuel du jeu. J'ai déjà terminé plus de 40 parties en entier ! J'ai hâte que le plus grand nombre possible de personnes puissent découvrir le jeu par lui-même, et l'équipe et moi-même travaillons d'arrache-pied pour offrir une expérience de jeu inoubliable.

À vrai dire, le travail de peaufinage du troisième volet s'intensifie.

Alors que vous vous apprêtez à voir s'achever la trilogie « Remake », que ressentez-vous à l'idée de tourner la page sur un chapitre aussi important de votre vie ?


Avec le recul, la ligne d’arrivée de ce projet me semblait incroyablement lointaine à ses débuts. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que le temps a filé à une vitesse surprenante, en partie parce que nos journées de développement étaient si bien remplies et riches en événements.

Pour moi, Final Fantasy VII est un titre vraiment spécial que j’ai profondément admiré, même en tant que créateur. C’est pourquoi j’ai toujours eu la conviction que cette série de remakes devait être à la hauteur des attentes des fans qui n’ont cessé de manifester leur amour pour FFVII, et honorer les efforts de mes collègues créateurs qui m’ont accompagné jusqu’à présent.

Je participe moi-même à ce projet depuis plus de dix ans, mais avec ce dernier volet, j’ai la profonde certitude que nous allons pouvoir offrir une expérience qui fera dire aux gens : « Je suis content d’être resté fidèle à la série jusqu’à la fin. » C’est ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Pour les nombreux fans qui nous ont soutenus tout au long de ce long parcours, j’espère sincèrement que le temps que vous avez passé à suivre cette histoire jusqu’à sa conclusion restera gravé dans votre mémoire, comme un souvenir précieux. Mon souhait, du fond du cœur, est que nous vous offrions une conclusion à la hauteur de vos attentes.

Comment parvenez-vous à trouver le juste équilibre entre le fait de développer l'histoire de FFVII sur trois jeux tout en restant fidèle à la vision originale ?


Le plus grand défi a consisté à évaluer minutieusement, titre par titre, jusqu’où pousser respectivement la « nostalgie » et l’« innovation », afin qu’elles s’équilibrent.

Pour les joueurs familiers avec le jeu original, je pense que ce qui importe va au-delà de l’intrigue elle-même : ce sont les relations entre les personnages et les émotions qu’ils ont ressenties en découvrant cet univers. Ce sont là des éléments que nous ne pouvons pas nous permettre de traiter à la légère. En même temps, pour les joueurs qui découvrent FFVII aujourd’hui, nous devions moderniser la présentation et le design afin de les adapter aux sensibilités actuelles ; sinon, l’expérience elle-même n’aurait tout simplement pas trouvé d’écho. C’est pourquoi nous avons adopté des approches modernes en matière d’expression visuelle tout en préservant le cœur émotionnel et les relations entre les personnages qui ont tant séduit dans le jeu original.

Plutôt que de présenter cela comme un simple choix binaire entre « préserver ou changer » quelque chose, nous avons sans cesse réévalué la manière d’interpréter ces notions de « nostalgie » et d’« innovation », ainsi que la manière de les exprimer. À mesure que nous avons développé l’histoire sous la forme d’une trilogie, cette réflexion est restée cohérente. C’est ainsi que nous avons abordé la création de la série Final Fantasy VII Remake dans son ensemble.

Une sortie pas si lointaine ?


Avec des titres d'envergure comme celui-ci, il est courant qu'un long intervalle sépare le premier et le deuxième volet. Cependant, comme il s'agissait de portages, nous avons estimé pouvoir les proposer sans laisser s'écouler trop de temps. Nous souhaitons tirer parti de ce rythme et de cette dynamique pour relier les expériences entre elles sans aucune rupture, du Remake au Rebirth, jusqu'au troisième volet qui les suivra.
Nintendolife - https://www.nintendolife.com/features/its-rare-for-me-to-make-downtime-naoki-hamaguchi-talks-final-fantasy-viis-packed-and-eventful-development
    tags : xbox square enix pc remake ps5 switch final fantasy vii rebirth
    7
    Likes
    Who likes this ?
    gaeon, esets, burningcrimson, icebergbrulant, gat, mugimando, adamjensen
    posted the 05/01/2026 at 04:19 PM by jenicris
    comments (38)
    manix posted the 05/01/2026 at 04:25 PM
    je suis prêt à me battre
    ducknsexe posted the 05/01/2026 at 04:30 PM
    https://youtube.com/shorts/Yb3HgduEECA?is=hdh9QACR2R3fMT9L
    icebergbrulant posted the 05/01/2026 at 04:31 PM
    On sait pourquoi il a fini le jeu 40 fois !



    C’est pour avoir 40/40 chez Famitsu !
    verseb posted the 05/01/2026 at 04:31 PM
    Rebirth est un jeu exceptionnel. Je languis la suite.
    brook1 posted the 05/01/2026 at 04:33 PM
    Espérons des nouvelles cette été
    ravyxxs posted the 05/01/2026 at 04:36 PM
    Un dev qui joue à son jeu avant la sortie, que tout les FDP dans l'industrie prenne exemple, en commençant par VOID Interactive et les devs de Samson, Mindseye,Concord, Marathon,Fairgames etc...

    Jeu buggé, IA complètement pété dans tous les sens,jeu pas fun et j'en passe...

    Plein de drapeau rouge *red flag* qui te disent qu'il y a anguille sous roche !! Je vais bien kiffer cette trilogie, j'ai tenu sans avoir fait le premier volume
    mugimando posted the 05/01/2026 at 04:36 PM
    Espérons KHIV et FFVII en 2027 day one les deux !
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 04:38 PM
    Vivement le faire sur PS5 Pro
    altendorf posted the 05/01/2026 at 04:40 PM
    ravyxxs
    natedrake posted the 05/01/2026 at 04:55 PM
    mugimando Impossible que les deux sortent la même année. Par contre, en 2027, ce sont les 25 ans de KH, donc on aura plein d'infos sur KH IV.
    jenicris posted the 05/01/2026 at 04:57 PM
    natedrake quand on y pense vivement plus de nouvelles de KHIV et DQXII
    Ca commence à devenir long
    22 posted the 05/01/2026 at 05:03 PM
    40 foué quand même, effet radio saturé, persso j'aurais finir par détester mon jeu
    natedrake posted the 05/01/2026 at 05:04 PM
    jenicris Yep, avec le trio FF VII Part 3/KH IV/DQ XII, SE peut faire très mal. Mais en attendant, il faut encore patienter un petit moment.
    marchand2sable posted the 05/01/2026 at 05:42 PM
    40 fois c'est trop là
    fan2jeux posted the 05/01/2026 at 05:45 PM
    Peaufinez le les mecs, peaufinez le
    mattewlogan posted the 05/01/2026 at 06:09 PM
    19 novembre ?
    xynot posted the 05/01/2026 at 06:14 PM
    Pas plus tard que l'été 2027 je pense.
    ratchet posted the 05/01/2026 at 06:46 PM
    Je suis prêt
    Le platine de cette future pépite sera à moi
    leonsilverburg posted the 05/01/2026 at 06:56 PM
    On va kiffer le platiner ce jeu !!!
    Vivement le Summer Game Fest !!!
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 06:57 PM
    ratchet sur PS5 Pro et en vrai physique ça va être une tuerie
    gat posted the 05/01/2026 at 07:15 PM
    Need le premier trailer bowdel

    2027 pour les 30 ans
    adamjensen posted the 05/01/2026 at 07:40 PM
    J'ai hâte de voir le premier Trailer.
    Avant la sortie du 3, il faudra que je me refasse les deux autres.
    jenicris posted the 05/01/2026 at 07:42 PM
    gat adamjensen sûrement cet été
    romgamer6859 posted the 05/01/2026 at 07:46 PM
    jenicris je refais le remake justement, ce que je préfère c'est l'histoire, y a tout (même si un peu trop couloir par rapport à rebirth)
    choroq posted the 05/01/2026 at 08:01 PM
    Ma patience sera récompensé, les trois volet d'un coup, vu que j'ai diminué mes temps de jeu, je pourrais me consacré que pour lui pendant des mois.
    ratchet posted the 05/01/2026 at 08:02 PM
    ouroboros4 j’ai que la PS5 basique mais ça fera amplement le taff !

    Et aussi ils attendent quoi pour proposer la trilogie FF13 ? C’est les seuls jeux qu’on ne peut pas rejouer sur des machines actuelles j’avais pas trop fais Lightning Returns à l’époque mais maintenant j’aurais assez de temps c’est certain !
    liquidsnake66 posted the 05/01/2026 at 08:09 PM
    Le jeu que j'attends le plus, le rebirth était génial
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 08:15 PM
    ratchet C'est SE, faut pas chercher de logique...
    zanpa posted the 05/01/2026 at 08:58 PM
    Si c’est pour encore avoir un open word bidon avec des quetes niveau crimson desert ou il faut suivre des flèche au sol ou des mur remplis de peinture ou bien encore grimper au mur de façon scripté .. ça sera sans moi ! La parite 2 était un calvaire à faire
    edarn posted the 05/01/2026 at 10:05 PM
    icebergbrulant

    40 fois...

    Il a lancé 40 sessions de test de gameplay...

    Car à 30h le jeu, on est sur du 1.200 heures... Si le gars peut se permettre de passer 4h/jour dessus... ça donne 300 jours.
    Je doute que le jeu soit fini depuis 300 jours.
    burningcrimson posted the 05/01/2026 at 10:16 PM
    La photo de Aerith en haut de l'article m'a traumatisé
    guiguif posted the 05/01/2026 at 10:34 PM
    ouroboros4 et en vrai physique ça va être une tuerie
    Meme s'ils ont fait un effort pour le 1 et le 2, on n'est pas a l’abri d'avoir un jeu pas fini sur un seul disque pour le 3.
    51love posted the 05/01/2026 at 10:37 PM
    Impatient et curieux de voir comment ils vont terminer cette dernière partie et à quel point ça prendra ses distances avec le jeu original...

    Faut pas que ça tarde trop c'est sur, sinon ils risquent de perdre encore des ventes...
    icebergbrulant posted the 05/01/2026 at 11:43 PM
    edarn J’avoue

    En fait, il s’est peut-être tapé simplement 40 fois le boss final

    Et vu les boss finaux à rallonge des Final Fantasy en général, je peux comprendre qu’il veuille expérimenter tous les paramètres
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 04:11 AM
    jenicris
    On croise les doigts.
    xenaporth2 posted the 05/02/2026 at 04:57 AM
    icebergbrulant edarn Redescendez sur terre deux minutes et arrêtez d'être aussi limités. Vous croyez quoi ? Qu'un directeur de l'envergure d'Hamaguchi bosse aux 35h comme un fonctionnaire ? Le mec tape des semaines de 70h minimum. Consacrer la moitié de son temps à poncer son propre jeu, c'est pas un exploit, c'est son job de base.

    À ce niveau de maîtrise, il connaît le build par cœur : il peut plier une "run" de test en 20h ou 30h en ligne droite. On ne parle pas d'un premier run de casu à ramasser des fleurs. Le jeu est "Content Complete" depuis au moins 9 mois. Ce qu'il fait là, c'est du polissage chirurgical : il valide chaque transition de cutscene, il traque les bugs de priorité C, B, A et les MF pour que l'expérience soit irréprochable.

    C'est le dernier chapitre de la trilogie, l'apothéose. Ils ne sont pas là pour enfiler des perles, ils sont en mission pour rafler le titre de Jeu de l'Année 2027. Un directeur qui ne finit pas son jeu 40 fois pour s'assurer que l'équilibre et le rythme global sont parfaits, c'est pas un mec comme Hamaguchi... Puis n'oubliez pas c'etait un fan de FFVII qui a rejoint Square il y a 20 ans voila tout. Heureusement qu'il est plus investi que vos commentaires ne sont intelligents. Un peu de sérieux, renseignez-vous sur la réalité du dev avant de sortir des calculs de CE2.
    mattewlogan posted the 05/02/2026 at 05:08 AM
    zanpa tu as oublié tous les mini jeux horribles haha
    korou posted the 05/02/2026 at 05:14 AM
    Je sens qu’il va être incroyable ce 3ème épisode Trop hâte.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo