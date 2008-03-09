Selon un mémo interne obtenu par The Verge, Asha Sharma
, nouvelle patronne du gaming chez Microsoft
, reconnait noir sur blanc que le Xbox Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs
. Elle précise au passage que le modèle actuel n’est pas censé être la version finale du service, et qu’il faudra à la fois revoir la proposition de valeur à court terme et faire évoluer l’ensemble vers une formule plus flexible sur le long terme
.
En soi, la surprise est toute relative. Quand Microsoft a décidé de faire grimper le Game Pass Ultimate à 29,99 dollars par mois l’an dernier, avec une hausse de 50 %, il devenait difficile de continuer à vendre l’abonnement comme une évidence absolue
. Le Game Pass a longtemps reposé sur une promesse simple : pour un prix contenu, le joueur avait accès à un catalogue dense, à des sorties attractives et à l’impression de faire une bonne affaire
. Sauf qu’à force de charger la mule, on finit par transformer un “bon plan” en dépense mensuelle que certains commencent forcément à regarder de travers.
C’est là que le dossier devient intéressant, parce qu’il dépasse la simple question du tarif. Si Microsoft en est arrivé à reconnaître publiquement, même en interne, que le rapport qualité-prix doit être repensé, c’est surtout parce que le Game Pass touche peut être à la limite de son propre modèle
. Un service d’abonnement vit sur la perception de sa valeur. Tant que l’utilisateur a l’impression d’en avoir pour son argent, la machine tourne. Dès que le prix commence à sembler disproportionné, toute la logique commerciale se fragilise. Et dans le cas du Game Pass, cette logique était presque devenue le cœur du discours Xbox.
Le noeud du problème, c’est aussi le contenu qu’il faut injecter pour justifier une telle facture. Le papier rappelle notamment que l’ajout de Call of Duty dans le service faisait débat chez Microsoft depuis longtemps
. L’idée était séduisante en communication, évidemment : faire entrer une énorme licence dans l’abonnement, c’est parfait pour renforcer l’attractivité du service et alimenter le récit du “tout est là”. Mais sur le plan économique, le calcul est autrement plus délicat. Call of Duty reste une machine à cash vendue traditionnellement au prix fort, avec une base commerciale autonome. Le mettre dans un abonnement, c’est flatter l’image de l’offre, mais aussi prendre le risque d’affaiblir une partie des revenus classiques
.
C’est précisément ce que Tom Warren souligne en rappelant que Microsoft s’inquiétait déjà, il y a près de deux ans, d’une possible cannibalisation des ventes de la licence
. Autrement dit, le problème n’est pas seulement de rendre le Game Pass désirable, mais de réussir à le faire sans saboter les autres piliers du business. Or plus l’abonnement grossit, plus il aspire de valeur, plus il coute cher à nourrir, et plus il devient compliqué de maintenir l’équilibre entre attractivité pour le joueur et rentabilité pour l’éditeur. Le miracle économique vendu depuis des années commence donc, doucement, à ressembler à ce qu’il était probablement depuis le départ : un exercice d’équilibriste
.
Autre point loin d’être anodin, Sharma évoque la nécessité d’un système plus flexible
. Donc Microsoft semble préparer le terrain pour une nouvelle segmentation de l’offre
, probablement avec davantage de paliers, de nuances, ou de restrictions selon les usages. Ce n’est pas très glamour, mais c’est souvent comme ça que se termine l’histoire des abonnements numériques : au départ, on promet un accès simple, lisible et presque généreux ensuite on multiplie les couches tarifaires pour tenter de réconcilier croissance, coûts et rentabilité. En langage marketing, cela s’appelle de la flexibilité. En langage plus honnête, cela ressemble souvent à une tentative de faire passer la pilule autrement.
Le plus révélateur finalement, c’est que Microsoft ne remet pas en cause le principe du Game Pass, mais admet que sa forme actuelle n’est plus tenable telle quelle
. Cela veut dire que le problème n’est pas l’idée de l’abonnement en elle même, mais la difficulté à maintenir l’illusion d’un service premium, massif, rentable et encore perçu comme accessible. Et c’est là que le discours Xbox risque de devenir plus compliqué à tenir. Pendant longtemps, le Game Pass a été présenté comme l’avantage comparatif majeur de l’écosystème Xbox, presque comme sa réponse universelle à toutes les faiblesses du hardware ou des ventes consoles
. Sauf qu’un service ne peut pas éternellement compenser tout le reste, surtout quand lui même commence à demander des ajustements de fond.
Il ne serait donc pas étonnant que Microsoft cherche désormais à revoir l’équation sans forcément revenir en arrière frontalement
. Le scénario le plus probable, c’est une restructuration progressive : des offres plus ciblées, peut être des contenus premium mieux isolés, voire une redéfinition de ce qui relève ou non du day one pour certaines licences majeures
. Et si les rumeurs évoquées autour d’un possible retrait futur de Call of Duty du Game Pass
venaient à se confirmer, cela constituerait un signal très clair : même chez Microsoft, tout le monde a fini par comprendre que l’on ne met pas indéfiniment des locomotives commerciales dans un buffet à volonté sans que quelqu’un, à un moment, regarde l’addition.
Au fond, cette fuite acte quelque chose d’assez simple qui dit que le Game Pass reste une offre forte, mais il n’a plus l’évidence qu’il avait à ses débuts
. Et quand une formule bâtie sur la notion de valeur commence à être jugée trop chère par ses propres dirigeants, cela veut dire que le vernis commence sérieusement à craquer. On dira que Microsoft anticipe intelligemment l’avenir mais on peut aussi dire, avec juste ce qu’il faut de lucidité, que l’entreprise découvre enfin qu’un abonnement séduit beaucoup moins quand il commence à ressembler à une facture de plus.
mais effectivement faut que ceux qui veulent/peuvent pas passer par ces biais puissent se le procurer moins cher que 27€/30€ sur le store MS sinon c'est pas cool et le nombre d'abonné risque de chuter au point que les revenu préaugmentation diminue , ce qui n'est pas ce que recherche a faire MS ou qui que ce soit qui dispose d'un abo normalement
skuldleif T'abuses mdr
On jugera cette nouvelle équipe de management après 1/2 ans, avec Helix et surtout le temps qu'il puisse vraiment dérouler leur plan
J'ai presque aucune confiance dans cette marque en 2026 mais j'espère quand même qu'ils rebondiront pour qu'on ne se retrouve pas avec un monopole encore plus gros Sony, ce serait une catastrophe
Mais oui elle a raison, faut repenser les prix, ça reste le meilleur abo du genre, mais faut pas pousser
Et puis faut avouer que depuis Doom Dark Ages c'est très moyen la proposition.
Et oui, le GP n’est pas un modèle adapté pour le JV. Le nombre d’abonnés stagne, le prix augmente et l’offre atteint un plafond de verre. La proposition de valeur ne se fait plus ressentir.
, quand au fait que ce soit pas un modele adapté pour le JV ce n'est absolument pas le constat de asha , donc j'espere que c'est pas la dessus que tu es d'accord avec elle ,puisque ce n'est pas un constat qu'elle fait.
Pas syr que la hausse a couvert les gens qui sont partie..
25€ par mois....
Je me suis pris Silent hill 2 Remake en demat et j'ai acheté RE Requiem en physique franchement peu importe du moment que je tombe sur les meilleurs offres.
Demain je vais me prendre la Switch 2 avec 3 ou 4 jeux tous en physique car prix plus avantageux mais si ça avait été l'inverse je les aurait chopé en demat.
Je joue à moins de jeux mais j'y joue à fond.
Sinon nobleswan oui vaut mieux prendre les jeux switch 2 en boite car ils ne perdent pas de valeur aussi
mais comme je dis le soucis du gamepass n'est pas son prix, mais bien que la durée de création des gros jeu est devenu bien trop longue et que le grand publique en a rien a faire des chiée d'indé
ce qui rend le modèle impossible a gerer sur la durée, car pour que ce soit rentable il faudrait au minimum 70 milions de joueurs et de quoi remplir le catalogue de gros jeu régulièrement et a moindre prix...
donc on arrive au dilemme que pour que le gamepass fonctionne sur la durée, ils doivent investir en masse dans les AAA et a coté de ca réduire le prix du gamepass ce qui est juste impossible a combiner sans devenir un gouffre financier
Une des solutions serait peut-être de proposer un prix d'entrée ultra compétitif, pas plus de 10€/mois avec tout ce que ça peut impliquer. Dans ce cas, même si tu profite pas du service tout le temps, tu peux potentiellement te permettre de le garder parce qu'après tout 10€ c'est gérable, 30 beaucoup moins quand c'est mis en parallèle des autres abo de VOD qui passent visiblement bien avant dans l'ordre des priorités.
Qu'ils suppriment leurs gros jeux day one pour les sortir plusieurs mois/années après. Abonné au Game Pass depuis son lancement, je n'ai plus acheté de jeux Xbox Studios depuis Sea of Thieves, et je suis loin d'être le seul.
Qu'ils virent également le Fortnite Crew dont une grande majorité d'abonnés Ultimate en ont rien a secouer.
encore une gen max avant la fin du service...
Donc contrairement à Netflix où tu regardes un film de 2h puis te passe à autre chose le lendemain, sur le jeu vidéo, d'après les données utilisateurs, on est plus sur "J'achète un jeu et je passe les deux prochains mois dessus"
Sauf que je vois pas trop comment le Gamepass s'intègre à cette utilisation là.
ya quelques annee on etait deja a 25 millions d'abo (janvier 2022) alors meme que la part d'abo sur PC etait eclatax , c'est bien le parc de Xbox qui limite le GP.
donc tu raconte du bullshit mais je ne t'en veux pas , j'ai l'habitude
de toute facon acheter ses jeux ne sera jamais "mauvais" en soit
bein si le service était attrayant le parc xbox augmenterait...hors il est en baisse et ce n'est pas la console en elle même le soucis tous le monde se l'accorde
Quand tu balances des COD, tes plus grosses cartouches dans un service que tu peux trouver à 80 balles l’année (c’était 3 ans y’a pas si longtemps) ça dévalue les jeux que tu mets dedans et ça procure le sentiment inverse que ce que t’essaies de vendre.
Quant au nombres limité de consoles c’est pas ce que tu disais y’a quelques mois, je pensais que tout était une Xbox.
Je suis de plus en plus sélectif sur les jeux que j'achète, j'ai accepté l'idée de ne pas avoir chaque semaine un nouveau jeu et c'est ok.
Par contre l'abo est pratique pour faire des jeux que tu ne relanceras jamais ou des jeux courts. J'ai du mal à acheter des jeux indés en me disant ça.
ils devraient faire un gamepass moins cher avec moins de jeux mais en gardant les day one sur tout les 1st party. Car c'est LE gros point fort du service
et justement tu de dis toi même si tu aurais du mal a acheter des jeux indé, c'est bien qu'il sont inutile et font juste office de remplissage d'une bibliothèque de bon jeux désespérément vide...
skuldleif j'ai en pourtant entendu du "gamepass" pendant des années et d'ailleurs depuis la one je n'entends d'ailleurs plus que ca de chez xbox... la communication de xbox n'a été basé justement que et uniquement sur ca...
rasalgul encore heureux
Pour moi un des problèmes sous estimé du GP c'est le temps de présence d'un jeu disponible en téléchargement.
1 an et demi mais c'est irrégulier je crois et franchement c'est hyper chiant de ne pas avoir un vrai calendrier des sorties GP à long terme
il faut comprendre que si le GP en est la ou il est en terme de tarification c'est non seulement parcequ'il n'atteint pas ses objectifs en nombre d'abo mais aussi parceque MS s'est fait niqué sur un deal avec EPIC GAME pour INCLURE Fortnite dans le XBOX STORE ( je rappel que fortnite n'est ni sur steam ni sur GOG ou que sais je , et qu'il est une exclu EGS , etant le principal argument de ce store) donc OUI MS a du lacher un enorme billet pour ca en + d'accepter la vente forcée du forntite crew
maintenant et ca c'est vrai quand on est invisible en magasin parce qu'on ne mise plus que sur le démat, c'est plus dur d'avoir de la visibilité mais ca c'est eux qui l'ont voulu...
bref..
Tout va se jouer sur la prochaine console car ils vont quand même passer entre guillemets sur un PC et c’est vrai que les gens sur PC sont plutôt à acheter leur jeu sur Steam…
Que ça freine la croissance du service oui probablement, mais c'est de très loin la seule raison de l'échec du GP. T'as beau critiquer les gens sur le faite qu'ils racontent de la merde, les chiffres ne mentent pas, enlève tes œillères.
Ils doivent comprendre que pour redevenir grands faut sortir des grands jeux avant tout, et si ils y arrivent au bout d'un moment les joueurs reviendront d'eux même.
C'est pas un service ou une fonctionnalité qui fera la différence pour moi, c'est seulement les bons jeux. Mais pour ça faut supprimer le Game Pass ou le mettre au second plan et se recentrer sur l'essentiel pour redevenir incontournable.
Un service d'abonnement c'est devenu quelque chose de lambda aujourd'hui, il faut innover autre part.
Ca suffit pas de faire des bons jeux il faut savoir les vendre (marketing absent chez MS) et il faut avoir les faveurs des médias.
Le GP n'est aucunement un frein il permet même justement de se permettre une sécurité (les développeurs le disent eux-mêmes)
bref je deplore cette radicalité en mode "j'ai choisi de pas prendre le GP les autres ne doivent pas avoir le choix" peut etre que tu ne le vois pas comme ca mais c'est comme ca que je le perçoit , c'est pareil avec les pro physique a ceci pret que le tout demat est un vrai danger la ou le tout GP est loin d'en etre un
grospich ce GP n'a existé que 1 an , les 90% de vie du GP se sont fait avec les D1
Il existe aussi des jeux avec des notes moyennes et des critiques constructives et même beaucoup de critiques du gamepass d'ailleurs suite à l'augmentation du prix ou à sa période creuse
C'est un store et c'est idem sur PlayStation d'ailleurs
Combien de merdes issues des studios Xbox ils ont mis sur le GP ? Redfall, BO7, Avowed…
Le dernier Forza Motorsport est tellement quelconque que Turn10 est devenu un studio support de Playground Games.
Starfield que j’ai bien aimé n’a pas rameuté les foules…Dans l’absolu, à part Forza Horizon qui est une valeur sûre, y’a un vrai problème de qualité pour les autres titres Microsoft, et le service est le premier responsable, tu peux pas allier ambition et assurer la rentabilité du service.
Force est de constater que depuis l'arrivée du Game Pass les jeux chez Xbox ont baissé en qualité car ça sort souvant pas fini au contraire de chez Sony et Nintendo qui faut l'admettre qu'on aime ou pas sortent des jeux bien terminé la plupart du temps.
Pire ils arrivent plus à assumer le développement de jeux AAA car certainement trop coûteux. (Cf : Annulation de Perfect Dark)
Le cas Halo est le plus criant, Halo 4 et 5 n'étaient pas parfait mais avaient le mérite d'être sortie terminé avec des graphismes au niveau de ce qu'on attendait et une finition à toute épreuve. Infinite c'était n'importe quoi à ce niveau limite indigne de la licence et pour moi le GP y est pour quelque chose.
J'aime bien Xbox tu le sais très bien mais ils faut revenir aux base et sortir de ce carcan au plus vite pour redevenir ce qu'il était avant.
recemment j'ai joué à
indiana jones
Doom the dark ages
outer worlds 2
avowed
ninja gaiden 4
ninja gaiden 2 remake
BO6
BO7
CO33
TOUS etait bien fini au launch
Gears E day sera bien fini et sortirait pareil sans GP
FH6 sera bien fini et sortirait pareil sans GP
beast of reincarnation sera bien fini et sortirait pareil sans GP
a plague tale resonnance sera bien fini et sortirait pareil sans GP
Halo CE remake sera bien fini et sortirait pareil sans GP
COD MW4 sera bien fini et sortirait pareil sans GP
Fable sera bien fini et sortirait pareil sans GP
encore une fois je ne suis pas DU TOUT d'accord avec toi
et ton diagnostique est erroné
l'absence d'exclu n'est pas imputable au GP
les titre mal fini et leur ambition n'a rien a voir avec le GP
SANS GP MS n'avait AUCUNE RAISON d'investir et on tournerait encore a 5 STUDIO qui feraient EVENTUELLEMENT de l'Exclusivité , la voila la realité
quand au cas HALO infinite MS a accordé 1 an supplémentaire au studio , si vraiment le GP etait un point de pression et une permission de sortir nimportequoi ils n'auraient laissé aucun temps supp aux studio , aussi ils se seraient depeché de sortir les Fable perfect dark etc.. sans en annuler AUCUN
léger bémo, pendant 1 semaine indiana jones avait des bugs où t'étais softlock et je les ai insultés pour ça
J'ai eu plus de bugs sur ce jeu que sur starfield day one...
les jeux GP sont des jeux qui sont digne d'etre vendu sur PS5 a l'unité au prix fort et donc le fait qu'ils soient sur le GP ne les défini pas , devant etre digne d'etre a la fois vendu a l'unité 80€ et a la fois etant sur le GP
romgamer6859 ah bah ca arrive , de toute facon ce genre de bug , ca arrive sur d'autres jeux ventes unitaire only
Pourtant, on nous disait qu'on ne comprenait rien, que Microsoft était une multinationale avec une armée de gens compétents...
Mais visiblement, les petites gens avaient raison sur :
L'inflation des prix au fil des années
La non rentabilité de ce modèle dans le marché du jeu vidéo surtout avec des jeux maisons en day one
Les ventes sur le store MS faméliques
La dépréciation de la valeur des jeux (fast food)
"This is an Xbox" et le "play anywhere" qui ont tué le peu de ventes de consoles avec des chiffres pires que la Xbox One...
Ce n'était pourtant pas compliqué à comprendre dès le départ que ça allait droit dans le mur.
Sinon, Asha Sharma va dire quoi à Madame 30% de rentabilité qui gère les finances ?
Beaucoup revoient même leur note des mois après.
J'y peux rien si tu parles sans vérifier
Parce que justement ça sort multiplateforme, ils ont plus cette pression du Only Game Pass et donc ils investissent d'avantage dans le developpment. Mais le problème c'est que.. Bah ils sont tombé dans l'anonymat le plus total en faisant ça et clairement ça leur a causé du tord.
Ils avaient beau dire que les ventes de consoles n'était pas primordial mais faut pas s'appeler Albert Einstein pour comprendre que les ventes1 catastrophique du trimestre des fêtes leur a fait mal au fion au point de poussé vers la sortie Spencer et sa pote Sarah Bond et aujourd'hui se desavouer de TOUS ce qu'ils ont mis en places ces 2, 3 dernières années.
J'y vais peut être un peu fort en disant qu'il faut supprimer le GP mais c'est certains qu'il faut envisager de revoir la place qu'il prend dans la strategie global.
rasalgul https://store.playstation.com/en-gb/concept/10012632
heureux d'apprendre que AC shadow est une daube
https://store.playstation.com/en-gb/concept/10009909
et que jedi survivor est une daube https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0006-PPSA07784_00-APPLEJACKGAME000
Ça va également dissimuler la médiocrité de Sony sur cette gen... Ou pas.
Du bon sens chez Ms, c'est déjà arrivé un jour ?