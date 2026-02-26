profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 745
visites since opening : 1764481
skuldleif > blog
[Bon plan tuto] Gamepass Ultimate 8€/mois même en étant deja abonné (cumulable jusqu'a 36 mois)
ATTENTION : Avant que vous n'essayez en achetant aupres d'eneba si vous voulez je peux vous filer un code 3 mois GP PC inde que je viens d'acheter sans le rentrer (pour moi à la base mais je me suis dis tant qu'a faire autant qu'il vous serve de crash test)
et si ca marche vous n'aurez qu'a me payer , et vous aurez l'info que ca marche bien pour vous

le tuto se base sur la conversion GP PC => GP ultimate


le tuto :
==>prendre 3 mois de PC Gamepass inde chez eneba ( il faut activer son vpn pour voir le stock,sinon ca apparait comme non dispo)

https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india

==>utiliser le code promo xboxycore




==> une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez votre VPN sur inde
rentrez votre code

vous obtiendez 2 mois de Gamepass ultimate grace au taux de conversion actuellement en vigueur


preuve que ca marche (en tout cas pour moi)

https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/26/2026 at 06:37 PM by skuldleif
    comments (17)
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 06:40 PM
    ATTENTION : Avant que vous n'essayez en achetant aupres d'eneba si vous voulez je peux vous filer un code 3 mois GP PC que je viens d'acheter sans le rentrer (pour moi à la base mais je me suis dis tant qu'a faire autant qu'il vous serve de crash test)
    et si ca marche vous n'aurez qu'a me payer , et vous aurez l'info que ca marche bien pour vous
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 06:53 PM
    d'ici demain je rentre mon code et vous ne serez plus en mesure de crash test c'est vous qui voyez
    spartan1985 posted the 02/26/2026 at 07:43 PM
    Et merde, plus de stocks.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 07:50 PM
    spartan1985 regarde ce que j'ai écris
    ( il faut activer son vpn pour voir le stock,sinon ca apparait comme non dispo)

    aussi je deconseille dy aller et depenser sans tester avec mon code quelqu'un n'y etant pas parvenu la derniere fois que j'ai fais mon tuto que j'ai d'ailleurs supprimé a cause de ca , mais j'ai refais le tuto etant donné que cette fois je peux vous permettre de test avec mon code sans que vous preniez de risque
    calishnikov posted the 02/26/2026 at 08:31 PM
    Je me tâte, j’ai plus d’abo fin avril mais a contrario la dernière fois que j’ai dû utiliser un VPN pour un truc ça fonctionnait plus.

    Après si je dis pas de bêtise, c’est moins cher ici et c’est des codes Fr.

    https://www.dealabs.com/bons-plans/abonnement-xbox-game-pass-essential-6-mois-ou-54-jours-ultimate-pour-abonne-ultimate-12-mois-essential-a-4925eur-dematerialise-3283619?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=o_2026-02-26&fbclid=IwdGRleAQNWfdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEevf8hwGGljTFKz7yVd2rFEoeQ0MnR1M7XpZpW9JUlY2U9wqj28D5KR_iFvq0_aem_mpA-qUUIj7kOw8jw-qDT1w
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:44 PM
    calishnikov ca marche pas pour le gp core et le gp ultimate , mais pour le GP PC si en tout cas pour moi et mon frere , mais dans le doute je propose mon code ce soir afin que personne n'ai de probleme
    junaldinho posted the 02/26/2026 at 08:45 PM
    Calishnikov j'ai renouveller 3 ans via ce deal. Ça revient à 12 euros le mois de Ultimate ce qui est déjà très intéressant
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:45 PM
    et ca marche aussi toujours pour les jeux bien sur

    junaldinho malheureusement tu ne peux stack que 15 mois par ce biais mais oui ca revient a 12€/mois
    junaldinho posted the 02/26/2026 at 08:49 PM
    Skuldleif je te confirme que j'ai fait + que 15 mois via cette méthode cet après midi. J'ai pu rajouter environ 2 ans et demi en prenant les cartes Core de 6 mois le tarif étant le plus intéressant
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:50 PM
    junaldinho dans la mesure ou
    3 ans de GP core ==> vous obtiendrez 15,4 mois de Gamepass ultimate
    https://www.gamekyo.com/media254418.html


    dans ce que je propose il n'y a pas la contrainte de n'etre plus abo et c'est 8€/mois et on peut stacker 36 mois

    en revanche oui faut passer par un vpn , je peux filer mes log cyberghost si vous en trouvez ou n'en avez pas
    calishnikov posted the 02/26/2026 at 08:51 PM
    Bon, j'étais abo XGPU jusqu'au 26 Avril, j'ai pris un code inde pour tester, ça m'a couter 15€, j'ai reussi à rentré le code avec le VPN sans souci, je suis abo jusqu'au 28 Juin.
    Je prend 4 codes supplémentaire la, le mois prochain si il y a moyen j'y met 160€ histoire de.
    Encore une fois merci
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:51 PM
    junaldinho ok je vois c'est plutot bien alors , mais ca sera bien sur expirer lorsque calishnikov voudra le faire
    junaldinho posted the 02/26/2026 at 08:52 PM
    Skuldleif via ce deal tu commandes 2 cartes de 6 mois max par commande. Ensuite tu les converties en Ultimate via le lien et ainsi de suite jusqu'à tes 3 ans. Je l'ai fait vers 18h aujourd'hui
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:53 PM
    calishnikov oh je suis trop content que t'ai pu y arriver du premier coup l'autre fois un mec a pas reussi j'ai du lui racheter son code et supprimer
    junaldinho posted the 02/26/2026 at 08:53 PM
    Calishnikov Skuldleif
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 08:57 PM
    mrponey matte ca il y est parvenu
    calishnikov posted the 02/26/2026 at 08:57 PM
    skuldleif abonner jusqu'à Fevrier 2027
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo