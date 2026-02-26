ATTENTION : Avant que vous n'essayez en achetant aupres d'eneba si vous voulez je peux vous filer un code 3 mois GP PC inde que je viens d'acheter sans le rentrer (pour moi à la base mais je me suis dis tant qu'a faire autant qu'il vous serve de crash test)
et si ca marche vous n'aurez qu'a me payer , et vous aurez l'info que ca marche bien pour vous
le tuto se base sur la conversion GP PC => GP ultimate
le tuto :
==>prendre 3 mois de PC Gamepass inde chez eneba ( il faut activer son vpn pour voir le stock,sinon ca apparait comme non dispo)
https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india
==>utiliser le code promo xboxycore
==> une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez votre VPN sur inde
rentrez votre code
vous obtiendez 2 mois de Gamepass ultimate grace au taux de conversion actuellement en vigueur
preuve que ca marche (en tout cas pour moi)
aussi je deconseille dy aller et depenser sans tester avec mon code quelqu'un n'y etant pas parvenu la derniere fois que j'ai fais mon tuto que j'ai d'ailleurs supprimé a cause de ca , mais j'ai refais le tuto etant donné que cette fois je peux vous permettre de test avec mon code sans que vous preniez de risque
Après si je dis pas de bêtise, c’est moins cher ici et c’est des codes Fr.
https://www.dealabs.com/bons-plans/abonnement-xbox-game-pass-essential-6-mois-ou-54-jours-ultimate-pour-abonne-ultimate-12-mois-essential-a-4925eur-dematerialise-3283619?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=o_2026-02-26&fbclid=IwdGRleAQNWfdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEevf8hwGGljTFKz7yVd2rFEoeQ0MnR1M7XpZpW9JUlY2U9wqj28D5KR_iFvq0_aem_mpA-qUUIj7kOw8jw-qDT1w
junaldinho malheureusement tu ne peux stack que 15 mois par ce biais mais oui ca revient a 12€/mois
3 ans de GP core ==> vous obtiendrez 15,4 mois de Gamepass ultimate
https://www.gamekyo.com/media254418.html
dans ce que je propose il n'y a pas la contrainte de n'etre plus abo et c'est 8€/mois et on peut stacker 36 mois
en revanche oui faut passer par un vpn , je peux filer mes log cyberghost si vous en trouvez ou n'en avez pas
Je prend 4 codes supplémentaire la, le mois prochain si il y a moyen j'y met 160€ histoire de.
Encore une fois merci