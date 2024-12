Tests

Et voilà, une année de plus qui s’achève sur Gamekyo, toujours debout au cœur de la tempête qui a ravagé le secteur JV ces 18 derniers mois, des sites aux stores physiques jusqu’aux studios de développement bien entendu. Ambiance morose mais la vieille génération que la majorité incarne ici continuera j’en suis sûr de tenir tant du lourd arrive à l’horizon et que la passion reste actuellement plus vive que la fatigue. On va quand même aborder une année faite d’une nouvelle console et d'un nombre incroyable de gros jeux que j'ai la parfaite flemme de lister, encore plus en me disant qu'on risque de manger un paquet de reports.Bref, le bilan rapide, déjà meilleur qu'en 2023.Indéniablement, et de très loin. Aucune révolution on ne va pas se mentir mais ce plaisir oublié de la pure simplicité, le genre de produit dont l'industrie a besoin et quasiment un sans-faute pour la Team Asobi qui a réussi à pondre une vraie mascotte, un plaisir immédiat comme constant, et une OST dantesque en plus de sa capacité à chérir l’héritage PlayStation, chose dont fut incapable l’éditeur/constructeur jusque là. Car on ne va pas parler de PlayStation All-Stars, et encore moins de la PlayStation Classics de l’angoisse. Anecdote « My Life » : mon fils de 15 piges gavé aux GAAS a pour la première fois de sa vie ressenti ce triste effet « manque » une fois le jeu terminé.Des autres trucs, je pourrais parler dequi continue de me faire dire que l’équipe pourrait casser le game si on lui confiait une adaptation de Lord of the Rings, de, objet d’un énorme mea culpa de la part d’un grand nombre dont moi-même, dequi pourrait me démonter le cul à base de DLC payants que j’en redemanderais, de la bonne surprisedonnant une nouvelle aura à MachineGames, et deévidemment qui m’a happé jusqu’à son final mais dont je chiale encore d’avoir loupé le succès/trophées sur l’intégralité des Quêtes car il me manquait 1 SEULE JOURNÉE pour y parvenir. Et vu que le NG+ reboot la liste, fock.Et puis il y a. Alors je n’y joue plus des masses en famille pour la simple raison que ce n’est plus vraiment pour moi (et que le niveau ne fait qu’augmenter là ou le mien déjà peu glorieux stagne) mais j’hallucine de voir ce que le jeu est devenu. Il suffit de s’en approcher pour comprendre pourquoi ce truc est devenu un entonnoir où s’engouffre le temps de vie d’un large public au point que certains y passent maintenant des dizaines d’heures sans même toucher au mode principal BR. Du LEGO, de la musique, du Arena Fighter en 5V5 vue FPS et des centaines d’expériences via le mode UEFN jusqu’à (je découvre via mes gosses) du RP. Une véritable leçon en matière de GAAS et j’ai du mal à voir le moindre challenger en la matière (hormis Roblox) tant Epic a aujourd’hui une avance stratosphérique.Bah déjà l’absence de Switch 2 ou au moins un reveal pour bouffer. J’ai adoré la Switch pendant des années mais là ça devient trop compliqué d’un point de vue technique. Les jeux tiers même petits, je préfère y jouer sur consoles de salon ne serait-ce que pour ne plus (trop) subir les temps de chargement et si je suis le premier à vouloir que Nintendo réserve ses grosses cartouches pour la « Next Gen » (genre Metroid Prime 4 exclu Switch 1, c’est carton rouge), les en-cas ne sont justement que des en-cas et il tarde de passer enfin au nouveau plat de résistance. Mais logiquement, c’est pour bientôt, les influenceurs ultra renseignés l’ont dit.Je passerais rapidement le cas du, potentiel GOTY au reveal pour n’être qu’une expérience creuse (mais mignonne) pour parler plutôt d’un certain. Car on m’a bien craché dessus au moment du test mais je n’en démord pas. C’est joli, y a du taf, un bon système et enfin une bonne gestion de la densité des choses à faire dans un monde ouvert (pour un FF) mais narrativement, ce n’est pas ça que j’attendais. C’est lent, ça tartine parfois encore plus que dans un jeu Atlus et je suis désolé, mais en 2024, je n’avais pas envie de voir encore des persos avec des mimiques de playmobil de 97 sous prétexte que « c’est fidèle à l’original ». Je n’arrive plus à faire avec le grand écart d’un chef de l’éco-terrorisme de plus de 120kg de muscles qui a fait crever des innocents pour son utopie tout en voyant mourir des proches, pour ensuite beugler fort comme un Chris Tucker et chanter le Victory Theme après avoir battu trois loups.Mais surtout, moi, je voulais un remake. En plusieurs parties qu’importe, mais pas une sorte de suite qui part dans plein de directions bordéliques comme sait si mal le faire Nomura, perdant du public en cours de route mais aussi, car c’est quand même un point de détail qui compte, être du coup incapable de rameuter une audience neuve. Car déjà que le fan d’époque doit s’accrocher pour tout piger, mais imaginez 2 secondes ce que va ressentir un mec qui a jamais joué à FFVII et qui comptais découvrir cet épisode avec cette « refonte ». Je suis sûr qu’ils regrettent. Et je pose mes deux générateurs de descendance sur la table en pariant qu’un jour lointain, ils reprendront tous les assets, foutront de côté le « multivers » et compileront tout comme un simple remake. Vous verrez., car au moment du lancement, la team ne proposait que des codes PC et je n’ai pas la machine adéquate. Il aura sa chance un jour par curiosité., mais visiblement c’est pas grave vu la dernière annonce lolilol., qui s’ajoutera à ma wishlist infinie.Hormis la nouvelle guéguerre idéologique ? Le fait d’être blasé. Pas du JV lui-même et tout ce qu’il incarne mais cette sensation que, plus que jamais, le Day One a de moins en moins de valeur tant même un simple jeu solo est voué d’une certaine façon à évoluer pour devenir meilleur au bout de quelques mois. Et pour le coup, si chacun est parfaitement libre d’attendre et beaucoup le font, personnellement vous vous en doutez, je me retrouve dans une drôle de situation avec de fortes attentes pour des titres dont je suis obligé de rendre un avis en période de sortie, de toute façon complètement biaisé vu qu’il n’aura plus la même valeur 6 mois ou 1 an après.Et je me serais flingué l’expérience. Comme je me suis flingué l’expérience de Cyberpunk 2077 à sa sortie (et impossible de m’y remettre depuis, même si j’ai essayé), de même que pour, de même encore récemment pour… Et on en parle deJe souffle. Je souffle car ça va être de pire en pire et juste un coup d’œil au calendrier du Q1 2025 m’affiche en gros des titres commeetqui vont peut-être et je l’espère être extra, mais qui ont 90 % de chances d’être meilleur un an après avec moins de bugs, des améliorations sur des points potentiellement casse-burnes et surtout de l’optimisation sur le rendu comme le frame-rate. Mais ils seront à ce moment derrière moi comme tant d’autres vu que le rythme des sorties m’empêche plus que jamais de revenir en arrière. Sauf pour un pti. Voilà pourquoi, plus que jamais, si vous êtes du genre patients, le seul avis qui comptera sera le votre.Sauf si vous voulez des conclusions comme ça.Bonne année quand même.La santé évidemment.Et bon courage vu l'époque.