Selon Andy Robinson de VGC, le remake de Metal Gear Solid 3 sortirait en 2024.Et il est toujours question de réédition des anciens MGS d'une manière ou d'une autre selon lui.VGC avait déjà parlé du remake par le passé, et ça serait le studio Virtuos qui serait derrière le développement du jeu.VGC avait également évoqué que le jeu serait une exclusivité PS5.L'E3 de cette année serait leur fenêtre marketing.A noter que VGC avait été les premiers à parler des différents Silent Hill dont le remake du 2.

posted the 03/28/2023 at 01:59 PM by jenicris