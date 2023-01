"Je suis intrigué par des choses comme Elden Ring et Inside qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire.



Je pense qu'une partie de la meilleure narration dans The Last of Us, oui, une grande partie est dans les cinématiques, mais une grande partie est dans le gameplay et le déplacement dans l'espace et la compréhension de l'histoire de l'espace. Ou simplement en le regardant et en l'examinant. Et pour moi, en ce moment, c'est l'une des plus grandes joies que je ressens : des jeux qui font confiance à leur public pour comprendre les choses. Qui ne leur tiennent pas la main. C'est ce qui m'intrigue le plus à l'avenir. "

"Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de dialogues, ou de cutscenes, je pense que ce sont des outils dans votre boîte à outils.... Et je pense qu'il y a moyen de faire avancer ces choses, du moins pour le genre de jeux que nous faisons chez Naughty Dog. Je suis vraiment intrigué par le fait de ne jamais se reposer sur ses lauriers et d'essayer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent, qui ne plaira pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Et les choses sur lesquelles nous travaillons actuellement, je peux vous dire que les équipes sont très excitées par les différents projets que nous avons à Naughty Dog. "

Lors de son entretien avec Gene Park (Washington Post), Neil Druckmann a déclaré qu'il souhaitait à l'avenir raconter des histoires comme Elden Ring et Inside, mais il parle également de TLOU (donc un juste milieu ? ). Il n'utilise pas seulement des cinématiques, et il aime les jeux qui ne tiennent pas la main des joueurs. Moins de dialogues (via des cinématiques ? Sans les supprimer ) et plus d'histoires via le gameplay et les environnements.Sachant que niveau histoire, leur prochain jeu sera le plus important de l'histoire de ND, vu qu'ils ont désormais une salle d'écrivain.Donc en gros sans laisser tomber les cinématiques, il veut pousser davantage la narration dans le gameplay :Druckmann a ajouté qu'il voulait toujours raconter des histoires axées sur les personnages.Druckmann a également déclaré qu'une grande partie du succès de Naughty Dog a été de passer à de nouvelles IP malgré le succès de chaque série. De Crash à Jak à Uncharted à The Last of Us. Il a dit que les gens se fatiguent de travailler sur la même chose pendant trop longtemps. On aurait dit qu'il sous-entendait qu'ils allaient passer à une nouvelle IP.