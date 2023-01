L’accessibilité est un sujet cher à PlayStation, et nous souhaitons continuer d’élever le niveau pour permettre à tous les joueurs de se divertir avec nos produits. Qu’il s’agisse des options d’accessibilité complètes proposées dans les jeux PlayStation Studios comme God of War Ragnarök de Santa Monica Studios ou The Last of Us Part I de Naughty Dog, ou de toute la variété de fonctionnalités de l’interface des consoles PS4 et PS5, nous sommes ravis de pouvoir supprimer les barrières dans les jeux pour tous les joueurs.



Aujourd’hui, au CES, nous avons annoncé la prochaine étape de notre quête d’accessibilité dans les jeux : Project Leonardo pour PlayStation 5. Développé en collaboration avec des spécialistes de l’accessibilité, des membres de la communauté et des développeurs de jeux, Project Leonardo est le nom de code de notre kit pour manette ultra-personnalisable et prêt à l’emploi visant à aider de nombreux joueurs en situation de handicap à jouer à des jeux plus facilement, de façon plus confortable et plus longtemps.

Au fil de nos conversations avec des spécialistes de l’accessibilité et des organisations incroyables, comme AbleGamers, SpecialEffect ou encore Stack Up, nous avons conçu une manette ultra-personnalisable qui fonctionne de concert avec les accessoires d’accessibilité tiers et s’intègre à la console PS5 pour ouvrir de nouvelles voies au monde du jeu. Nous souhaitions relever les défis auxquels sont confrontés de nombreux joueurs aux capacités motrices limitées, en particulier l’impossibilité de tenir une manette longtemps, d’appuyer de manière précise sur des touches ou des gâchettes ou de positionner les pouces et les doigts sur une manette classique.

Project Leonardo pour PS5 est une toile vierge sur laquelle les joueurs pourront tisser leur propre expérience de jeu. Ce système comporte un kit de composants interchangeables, notamment toute une variété de capuchons de joysticks analogiques ou de touches de différentes formes et tailles.Les joueurs peuvent utiliser ces composants pour créer des configurations de commandes variées. La distance entre le joystick analogique et la manette de jeu peut être ajustée en fonction des préférences du joueur. Ces composants permettent aux joueurs de trouver une configuration adaptée à leur force, à leurs capacités motrices et à leurs besoins physiques spécifiques.Sur la console PS5, les joueurs disposent d’un grand nombre d’options pour personnaliser leur expérience de jeu avec Project Leonardo :Fonctions des touchesLes touches de la manette peuvent être programmées pour reproduire une fonction non prise en charge. Plusieurs touches peuvent être configurées pour la même fonction. À l’inverse, les joueurs peuvent assigner deux fonctions (comme “R2” et “L2”) à la même touche.Profils de commandesLes joueurs ont la possibilité de stocker leurs paramètres de touches programmés sous la forme de profils de commandes. Ils peuvent alors passer facilement d’un profil à l’autre d’une pression sur la touche de profil.Les joueurs peuvent stocker un maximum de trois profils de commandes sur leur console PS5 pour y accéder à tout moment.Vous pouvez utiliser Project Leonardo comme manette indépendante ou l’associer à d’autres manettes Project Leonardo ou manettes sans fil DualSense. Pour créer une manette virtuelle, jusqu’à deux manettes Project Leonardo peuvent être associées avec une manette sans fil DualSense. Ainsi, les joueurs ont la possibilité de combiner des périphériques en fonction de leurs besoins ou pour jouer avec d’autres personnes.Par exemple, les joueurs peuvent adapter une manette Project Leonardo à leur manette DualSense ou utiliser deux manettes Project Leonardo de manière indépendante. Un ami ou membre de la famille peut également participer en aidant le joueur à contrôler son personnage à l’aide d’une manette DualSense ou d’une seconde manette Project Leonardo. Les manettes peuvent être allumées ou éteintes de façon dynamique et utilisées dans n’importe quelle combinaison.Pour prendre en charge une multitude d’interrupteurs externes ou d’accessoires d’accessibilité tiers, la manette Project Leonardo peut être étendue via quatre ports AUX de 3,5 mm. Ceci permet aux utilisateurs d’intégrer des interrupteurs, des touches ou des joysticks spéciaux à la manette Project Leonardo. Les accessoires externes peuvent être connectés ou déconnectés de façon dynamique, et chacun d’eux peut être configuré pour remplacer n’importe quelle touche.Le design symétrique et divisé du Project Leonardo permet aux joueurs de repositionner les sticks analogiques aussi près ou aussi loin qu'ils le souhaitent. La manette est plate et n'a pas besoin d'être tenue, ce qui permet aux joueurs de la poser sur une table ou un plateau de fauteuil roulant. Elle peut être facilement fixée à des supports AMPS* ou à des trépieds, et peut être orientée à 360 degrés pour une utilisation plus confortable. Les joueurs peuvent également programmer l'orientation "nord" des sticks analogiques pour qu'ils correspondent à l'orientation préférée de leur manette.