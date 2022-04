Sony annonce le VRR et les premiers jeux pris en charge :

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 sera déployée dans le monde entier cette semaine. Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console PS5. Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artéfacts visuels, comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes homogène, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite*. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable à l’aide d’un correctif. Les prochains jeux pourront proposer cette prise en charge dès leur sortie.

Ce n’est là qu’un échantillon des jeux PS5 qui proposeront la prise en charge du VRR, et nous souhaitions en profiter pour remercier leurs talentueuses équipes de développement. Suivez leurs actualités pour ne manquer aucune mise à jour et profiter du VRR dès que les correctifs seront déployés.

Au cours des prochains jours, le VRR sera rendu disponible dans le monde entier par le biais d’une mise à jour de la console PS5 (assurez-vous d’être connecté à Internet pour recevoir cette mise à jour). Une fois la mise à jour reçue, le VRR sera automatiquement activé pour les jeux compatibles si votre console est connectée à un téléviseur ou écran compatible VRR doté d’un port HDMI 2.1. Vous pouvez également désactiver cette option dans les paramètres système, sous “Écran et vidéo”.

De plus, vous pourrez choisir d’appliquer le taux de rafraîchissement variable aux jeux PS5 ne le prenant pas en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. Si vous constatez des problèmes d’affichage, vous pouvez désactiver cette option à tout moment. Remarque : les résultats peuvent varier en fonction de votre téléviseur, du jeu auquel vous jouez et du mode visuel défini (pour les jeux prenant en charge plusieurs modes). Pour en savoir plus sur le paramétrage du VRR, rendez-vous sur cette page.

Taille : 273MB



Nouvelles fonctions



- Mode d'affichage 120 Hz (avec les paramètres du système)



....Réduit la latence d'entrée



....Augmente l'objectif de fréquence d'images du mode graphique Fidelity à 40 fps



- Prise en charge du VRR via les paramètres système



....Lorsque le mode d'affichage 120 Hz est désactivé, les objectifs de résolution dynamique sont légèrement augmentés.



....Lorsque le mode d'affichage 120 Hz est activé, la fréquence d'images est déverrouillée et varie en fonction du jeu.



- Amélioration de la qualité de la réflexion par ray tracing aux angles de vue dans les scénarios à faible résolution dynamique.

- Astro’s Playroom- Call of Duty: Vanguard- Call of Duty: Black Ops Cold War- Destiny 2- Devil May Cry 5 Special Edition- DIRT 5- Godfall- Marvel’s Spider-Man Remastered-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales- Ratchet & Clank: Rift Apart- Resident Evil Village- Tiny Tina’s Wonderlands- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege- Tribes of MidgardUn exemple, la maj 1.007 de Marvel's Spider-Man Remastered ajoute le support VRR et le mode 40fps: