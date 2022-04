Cette information est potentiellement remarquable car il a été rapporté que Kojima travaille actuellement sur un jeu Xbox. Signalé pour la première fois l'année dernière, le projet, qui utiliserait la technologie Cloud de Microsoft, était toujours en cours "il y a quelques semaines". Les spéculations se sont récemment multipliées sur le fait que Kojima Productions pourrait être le prochain studio à être acquis par Sony, suite à une mise à jour du site Web PlayStation Studios de Sony. Kojima a ensuite tweeté l'image, avant de poursuivre en affirmant que Kojima Productions a l'intention de rester indépendant. Hideo Kojima a fondé Kojima Productions en 2005, sous le contrôle de Konami, où il a travaillé pendant plus de 30 ans et créé la série Metal Gear. Après s'être séparé de Konami en 2015, il a reformé Kojima Productions en studio indépendant, soutenu par PlayStation. En mars, Kojima a révélé que le studio déménageait après cinq ans dans ses bureaux de Tokyo.

Tweetée par Kojima, l'image montre ce qui est vraisemblablement la nouvelle maison de Kojima Production. En arrière-plan, il est possible de voir ce qui est clairement un kit de développement PlayStation 5.

posted the 04/24/2022 at 03:14 PM by jenicris