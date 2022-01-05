description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
La collaboration entre le jeu service Crystal of Atlan et The King of Fighters 98' a été présenté hier. Nulle autre que la kunoichi Mai Shiranui rejoindra le casting dans une semaine le 27 aout prochain. Crystal of Atlan qui avait eu 2B et 9S de NieR: Automata en mai dernier.