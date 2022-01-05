profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/20/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 417
visites since opening : 897212
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Mai Shiranui rejoint le monde de Crystal of Atlan
Actualité


La collaboration entre le jeu service Crystal of Atlan et The King of Fighters 98' a été présenté hier. Nulle autre que la kunoichi Mai Shiranui rejoindra le casting dans une semaine le 27 aout prochain. Crystal of Atlan qui avait eu 2B et 9S de NieR: Automata en mai dernier.



    tags : snk the king of fighters kof crystal of atlan nuverse
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 08/20/2026 at 04:15 PM by masharu
    comments (2)
    burningcrimson posted the 08/20/2026 at 04:35 PM
    Ils vont la milker jusqu'au bout la pauvre Mai...
    stardustx posted the 08/20/2026 at 05:37 PM
    burningcrimson ça devrait aller, elle a quand même beaucoup de lait en réserve
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo