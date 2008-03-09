Après plusieurs signaux positifs autour de IO Interactive, notamment avec la sortie récente et acclamée de 007 First Light
, le studio danois revient cette fois avec une annonce nettement moins réjouissante.
Dans un message publié à destination de la communauté, IO Interactive confirme que sa collaboration avec un partenaire externe autour de Project Fantasy, sa nouvelle licence originale, a pris fin
. Le studio ne cite pas directement le nom du partenaire concerné, mais il était dit depuis plusieurs années que IO Interactive collaborait avec Xbox sur ce projet
, même si les détails de cet accord n’ont jamais été réellement officialisés publiquement.
Dans les faits, on sait encore très peu de choses sur Project Fantasy
. Le titre avait été présenté comme une nouvelle IP ambitieuse, orientée fantasy, avec l’idée de construire un univers original capable de s’installer dans la durée
. Mais au-delà de cette intention générale, IO Interactive est resté particulièrement discret sur le contenu réel du jeu, son gameplay, son calendrier ou encore les contours exacts du partenariat qui l’accompagnait
.
La fin de cette collaboration oblige donc le studio à revoir sa trajectoire à court terme. IO Interactive évoque des conséquences directes, notamment sur les effectifs, avec des réductions de personnel actuellement en cours
. Le studio assure vouloir accompagner les personnes concernées, formule désormais tristement classique dans une industrie où les “transitions difficiles” tombent souvent plus vite que les jeux.
Reste que Project Fantasy n’est pas annulé
. IO Interactive insiste même sur le fait que le projet reste pleinement soutenu en interne
, que ce soit en tant que jeu, univers ou nouvelle propriété intellectuelle. Le studio affirme que ce monde “verra le jour”
, ce qui laisse entendre que l’ambition demeure, même si le chemin pour y parvenir vient manifestement de se compliquer.
C'est à se demander si ils regrettent ACTI BLI...
deathegg On parle on parle, mais si y a pas de résultat, tu ferais quoi ? Pour les beaux yeux de l'industrie tu continues de brûler des billets ? Vous êtes beau vous
On juge Microsoft mais si les mecs se rendent compte que XBOX c'est un gouffre financier et que le retour sur investissement est de l'ordre de 2-3%......coco j'ai envie de dire, faut éteindre le feu à un moment non ? Y a 5 ans, XBOX c'était 50 milliards dans le rouge pour Microsoft d'après Wallstreet
Mais juste..... c'est ultra violent, 5-6 studios menacés, pleins de projets annulés, ect, je sais pas, on a l'impression qu'ils vont vraiment fermé là et ca fait bizarre.
Je me dis surtout un truc : Si xbox survit, j'ai l'impression que plus personne voudra accepter une offre de rachat de microsoft au niveau studio de développement.
mais en même temps c'est eux qui ont choisis leur modèle de commercialisation, il pourrait simplement arrêter le gamepass et revenir a un système de distribution saine, mais non , vaut mieux garder sa fierté quitte a foncer dans le mur...
un gouffre financier
le retour sur investissement est de l'ordre de 2-3%......
Je sais pas si une structure qui fait 2 à 3% en temps de crise, on peux vraiment parler de gouffre financier.
Par ailleurs, pour avoir vu un peu l'attitude de Microsoft lors des rachats de studios, je trouve ça un peu chié de leur part de Microsoft de dire vous n'êtes pas rentable donc on vous coupe dans la mesure où c'est Microsoft qui est allé voir pas mal de studios en disant "Poussez l'originalité à fond, ne pensez pas aux ventes, le but est collectivement d'alimenter le gamepass avec des titres originaux".
Vu qu'ils sont rentables, ils auraient clairement pu rediriger les studios vers des projets dont la rentabilité serait plus forte (et c'est d'ailleurs déjà ce que Ninja Theory et Compulsions étaient en train de faire)
skuldleif tu parles comme tu savais et visiblement tu ne sais rien, vu que tu voyais il n'y a pas encore si longtemps xbox devenir les leader du jv...
Logique, l'argent c'est pas infini hein....
Oui, et c'est bien normal, son rôle c'est de faire de la communication et de faire gober au plus grand nombre la nouvelle stratégie de Microsoft qui est orienté vers l'IA. Donc logique qu'il va pas dire en interview que sa nouvelle stratégie est risquée et qu'elle se casse déjà un peu la gueule (https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-became-black-sheep-ai-095001133.html)
, ce n'est pas la variable joueur gamepass qui potentiellement achèteraient ces jeux si pas le choix qui change la donne comme démontré par les sorties multiplateforme sur des plateformes a potentiel bien plus élevés que les consoles xbox
bien sur que si le gamepass est en cause, comme le dit microsoft ils font de la marge (donc le jeux sont rentable) mais a 3% sans le gamepass il serait monter a 7 voir 10% ce qui pour le coup aurait été bien meilleurs...
ce n'est pas la variable joueur gamepass qui potentiellement achèteraient ces jeux si pas le choix qui change la donne comme démontré par les sorties multiplateforme sur des plateformes a potentiel bien plus élevés que les consoles xbox
mais un joueurs sur le gamepass est un joueurs qui n'achète pas et potentiellement ca fait 25 millions de joueurs en moins... même si les 25 milions n'aurait pas acheter, si même 100 000 l'aurait fait, ca aurait été bien plus rentable
Je suis Sony, Tencent ou Nintendo ( on se souvient de Devil's Third condamné que Nintendo avait ressuscité bon après bien sur Devil's Third s'est pas folichon )