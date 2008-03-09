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La hausse des prix de la tech pourrait s’installer durablement
Technologie


Après Microsoft et Apple, la hausse des prix dans la tech commence à ressembler à autre chose qu’un simple accident de parcours. Derrière les consoles Xbox, les MacBook ou les iPad plus chers, on retrouve le même facteur : la mémoire et le stockage coûtent de plus en plus cher.

Selon The Register, Micron a signé 16 accords stratégiques avec de grands clients, pour la plupart sur la période 2026-2030. Ces contrats fixent des volumes d’achat, mais aussi des prix planchers garantissant à Micron des marges historiquement élevées et donc même si le marché se calme, une partie des gros acheteurs continuera de payer cher.

Le patron de Micron, Sanjay Mehrotra, explique que ses clients acceptent ces conditions parce qu’ils anticipent une pénurie durable. Même avec une amélioration progressive attendue en 2028, Micron dit ne pas savoir quand l’offre pourra réellement rattraper la demande.

La raison est connue avec l’intelligence artificielle qui absorbe massivement de la mémoire à haute bande passante pour alimenter ses data centers, et donc les fabricants doivent arbitrer entre serveurs IA, PC, smartphones, consoles et autres appareils grand public. Et comme toujours, quand il faut arbitrer, le consommateur finit rarement gagnant.

Cela éclaire les récentes annonces de Microsoft et Apple. Xbox a justifié la hausse de ses consoles par l’explosion des coûts de mémoire et de stockage. Apple a avancé un argument similaire pour plusieurs MacBook et iPad. Deux marchés différents, mais une même pression industrielle.

La situation de Micron montre surtout que cette pression pourrait durer. Avec des contrats verrouillés sur plusieurs années et des prix planchers élevés, certains grands clients préfèrent sécuriser leur approvisionnement plutôt que risquer de manquer de composants. Autrement dit, payer cher devient presque une forme de prudence industrielle...Et on aurait presque envie de dire que c'est beau, le progrès.

Micron, de son côté, se porte très bien. The Register évoque un chiffre d’affaires trimestriel de 41,5 milliards de dollars, une marge brute de 84,9 % et une action en hausse de 15 % après les résultats. Pour les fabricants de mémoire, la crise ressemble donc surtout à une excellente période.

Pour les consommateurs, le tableau est moins agréable. Si cette tension se prolonge, les hausses de prix pourraient toucher davantage de produits : consoles, PC, tablettes, smartphones, voire d’autres appareils électroniques.

Microsoft et Apple ne sont peut être que les premiers signaux visibles d’un mouvement plus large. Et si les prix de la mémoire restent élevés pendant plusieurs années, il ne faudra pas être surpris de voir d’autres constructeurs s’aligner.
The Register - https://www.theregister.com/systems/2026/06/25/micron-locks-in-historically-high-memory-prices-for-five-years/5261854
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    posted the 06/25/2026 at 06:57 PM by liquidus
    comments (10)
    altendorf posted the 06/25/2026 at 06:58 PM
    Une bonne crise de la tech et du JV en approche.
    jenicris posted the 06/25/2026 at 07:00 PM
    Quelle horreur
    apollokami posted the 06/25/2026 at 07:02 PM
    J'espère que les chinois vont rapidement proposer des alternatives à l'international pour les consommateurs.
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 07:09 PM
    2027 Je monte un PC très haut de gamme avec les prix les plus bas possible, souhaiter moi BON CHANCE
    22 posted the 06/25/2026 at 07:19 PM
    ravyxxs bon chanks
    wickette posted the 06/25/2026 at 07:21 PM
    apollokami
    Ils l'ont déjà l'alternative les chinois (CXMT)...sauf qu'ils livrent les datacenters IA surtout aussi


    Une fois que tu as l'argent illimité des boites IA, aucun consommateur peut rivaliser niveau bénéfices pour ces entreprises de RAM

    Maintenant à un moment, je pense bien avant 2030, les investisseurs qui ont donné une force de frappe illimitées aux boites IA vont vouloir des résultats nets et concrets, là ils rigoleront moins, d'ailleurs ça commence déjà
    heracles posted the 06/25/2026 at 07:25 PM
    Veulent t-il qu'on ne possède plus rien au final ? Mais derrière ils s'enrichissent moins non, donc je ne comprends pas leur logique. Je sais que les composants coûtent de plus en plus cher, mais leurs marges me paraissent un peu folle quand on voit l'augmentation de prix des consoles par exemple.
    zanpa posted the 06/25/2026 at 07:28 PM
    j'ai tellement eu le nez d'avoir monté ma nouvelle config en avril 2026 ! je suis tranquille pour quelques année
    breizhdrake posted the 06/25/2026 at 07:29 PM
    Je pense qu’il faut vraiment être crédule pour s’imaginer une seule seconde que les prix redeviendront ceux d’avant. C’est terminé cette époque. Bienvenue dans le nouveau monde dans lequel un simple accessoire vous coûtera un demi salaire voir plus.
    supasaiyajin posted the 06/25/2026 at 07:42 PM
    zanpa Faire une config en avril 2026 alors que tout avait déjà bien augmenté, je ne crois pas qu'on puisse dire que tu as eu du nez.
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