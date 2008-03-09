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Après, la situation pourrait finalement être un peu moins définitive qu’elle n’en avait l’air., avec une sortie prévue. Sauf que. Une boite physique donc, mais avec le concept de possession en option.Autre élément intéressant :. Ce n’est pas encore une annonce en grande pompe, mais ça ressemble quand même fortement à une confirmation à demi-mot.La stratégie parait assez lisible : pas de disque au lancement pour limiter les fuites, éviter les copies lâchées trop tôt et verrouiller la sortie d’un jeu qui sera scruté à la seconde près. Mais il serait naïf de croire que l’anti-leak est le seul intérêt de l’opération.En poussant d’abord les joueurs vers le dématérialisé ou vers une boîte à code,. Pas de prêt, pas de revente, pas d’occasion au lancement. Et si le disque arrive vraiment un mois plus tard, ce sera surtout après que la vague la plus rentable aura déjà été encaissée.Mais même si une vraie version disque arrive finalement après coup, le signal envoyé reste clair :. Le disque ne serait donc pas supprimé, mais relégué au second plan.Et c’est peut être là le plus important.