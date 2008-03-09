Après la confirmation d’une version physique de GTA VI sans disque au lancement
, la situation pourrait finalement être un peu moins définitive qu’elle n’en avait l’air.
Rockstar a officialisé l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI pour aujourd'hui
, avec une sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S
. Sauf que la version physique actuellement proposée ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement dans la boîte
. Une boite physique donc, mais avec le concept de possession en option.
Selon Insider Gaming, une véritable édition disque pourrait toutefois arriver en décembre 2026, environ un mois après le lancement. Le site s’appuie sur une information de PPE.pl, déjà tombé juste sur certaines sorties physiques par le passé, même si sa fiabilité récente impose de rester prudent
.
Autre élément intéressant : le support Rockstar semble lui aussi aller dans ce sens. Dans plusieurs réponses partagées par des joueurs, le support indique qu’une version physique de GTA VI serait prévue ultérieurement, tout en renvoyant vers les informations officielles pour les détails
. Ce n’est pas encore une annonce en grande pompe, mais ça ressemble quand même fortement à une confirmation à demi-mot.
La stratégie parait assez lisible : pas de disque au lancement pour limiter les fuites, éviter les copies lâchées trop tôt et verrouiller la sortie d’un jeu qui sera scruté à la seconde près. Mais il serait naïf de croire que l’anti-leak est le seul intérêt de l’opération.
En poussant d’abord les joueurs vers le dématérialisé ou vers une boîte à code, Rockstar garde aussi le contrôle total sur la distribution
. Pas de prêt, pas de revente, pas d’occasion au lancement. Et si le disque arrive vraiment un mois plus tard, ce sera surtout après que la vague la plus rentable aura déjà été encaissée.
Mais même si une vraie version disque arrive finalement après coup, le signal envoyé reste clair : le lancement, la grosse vague médiatique et les joueurs les plus impatients sont orientés vers le dématérialisé, ou vers une boîte contenant seulement un code
. Le disque ne serait donc pas supprimé, mais relégué au second plan.
Et c’est peut être là le plus important. Rockstar ne tue pas forcément le physique, mais lui retire la meilleure place qui est celle du lancement et si un jeu aussi massif que GTA VI peut imposer ce modèle sans conséquence commerciale majeure, d’autres éditeurs regarderont forcément la scène avec beaucoup d’attention
.
Allez Rockstar envoyez le collector à 200€ avec des goodies
Je ne peux m'empêcher de penser aux personnes impatiente qui vont acheter le jeu et le voir ensuite en physique (supposé hein) et le rcheter car ils voulaient une verion boite + disque.
Concernant les leaks, un disque avec une une mise a jour day 1 aurait réglé le problème, mais bon...visiblement il y a du monde qui croient leur versions officielle.
Mais bon vaut mieux une version physique tardive que pas de version physique du tout.
Quoi qu’il en soit, le lancement d’un jeu aussi attendu et important pour l’industrie meritait mieux. C’est clairement pas a la hauteur
aeris201 no comment…
Sony a un énorme partenariat marketing exclusif avec Rockstar pour GTA 6.
La PS5 (et surtout la PS5 Pro) est mise en avant comme la machine "vitrine" pour le jeu.
Le fait de sortir une boîte vide sans disque sert les deux géants de manière synchronisée :
- Pour Sony : La PS5 Pro est vendue par défaut sans lecteur de disque (il faut débourser de la thune supplémentaire pour en ajouter un).
L'absence de disque pour le plus gros jeu de la décennie valide instantanément la stratégie du tout-dématérialisé de Sony.
Cela rassure les acheteurs de PS5 Pro digitale et pousse les derniers indécis à abandonner l'idée d'acheter un lecteur physique.
- Pour Rockstar : Comme on l'a vu, ils éliminent le marché de l'occasion et bloquent les fuites.
C’est un alignement parfait : Sony pousse son écosystème numérique (où ils touchent une commission de 30 % sur chaque vente du PS Store), et Rockstar s'assure qu'aucun joueur ne revendra sa copie.
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