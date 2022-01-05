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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Olivia Lin, la compagnon musicale AI par Hoyoverse (Genshin Impact)
Divers


Hoyoverse, les créateurs derrière les Honkai, Genshin Impact, Zenless Zone Zero ainsi que le prochain titre ambitieux Varsapura, ont présenté hier leur nouvelle application qui permet de se relaxer au son du piano d'Olivia Lin, une IA générative qui prend les traits d'une étudiante en psychologie, étudiant les liens entre la musique et la mémoire. Les utilisateurs pourront même charger des fichiers ".midi" pour qu'Olivia y joue au piano. Comme les IA générative ChatGPT et cie, vous pourrez "discuter" avec Olivia, et l'application inclus un mode fond d'écran pour que l'IA vous accompagne dans vos tâches bureautiques.





L'application BSide: Olivia Lin sera disponible sur Steam en accès anticipé d'ici la fin 2026, visiblement seulement en Chine pour le moment.
Niche Gamer - https://nichegamer.com/bside-olivia-lin-genshin-impact-devs-announce/
    tags : hoyoverse bside
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    posted the 06/23/2026 at 08:22 AM by masharu
    comments (2)
    bennj posted the 06/23/2026 at 08:32 AM
    Monde de merde... Utiliser des ressources pour ce genre de conneries sans déconner.
    kikoo31 posted the 06/23/2026 at 08:45 AM
    bennj
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