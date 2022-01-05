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Hoyoverse, les créateurs derrière les Honkai, Genshin Impact, Zenless Zone Zero ainsi que le prochain titre ambitieux Varsapura, ont présenté hier leur nouvelle application qui permet de se relaxer au son du piano d'Olivia Lin, une IA générative qui prend les traits d'une étudiante en psychologie, étudiant les liens entre la musique et la mémoire. Les utilisateurs pourront même charger des fichiers ".midi" pour qu'Olivia y joue au piano. Comme les IA générative ChatGPT et cie, vous pourrez "discuter" avec Olivia, et l'application inclus un mode fond d'écran pour que l'IA vous accompagne dans vos tâches bureautiques.L'application BSide: Olivia Lin sera disponible sur Steam en accès anticipé d'ici la fin 2026, visiblement seulement en Chine pour le moment.