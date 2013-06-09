« Zack va jouer un rôle encore plus important cette fois-ci, non seulement dans l’histoire, mais aussi en termes d’expérience de jeu globale pour les joueurs.



En réalité, cela ne s’applique pas seulement à Crisis Core, mais aussi à Dirge of Cerberus, le spin-off consacré à Vincent Valentine. Ces titres dérivés ont un impact assez important sur la série de remakes dans son ensemble, puisque le concept de ces remakes est de réinventer l’univers entier de FF7. Ainsi, en ce sens, Revelation comportera des éléments qui feront le lien avec ces deux jeux, et même avec Advent Children. »

« Mais en résumé, pour cette série, tant d’un point de vue commercial que du point de vue des joueurs, je pense que sortir le jeu le plus rapidement possible est la meilleure chose à faire.



Nous avions déjà travaillé avec UE4 et l’avions personnalisé pour la série de remakes ; nous avons donc décidé qu’il valait mieux proposer rapidement le jeu aux joueurs en utilisant un flux de travail auquel nous étions habitués, plutôt que de tout remettre à zéro pour repartir de zéro avec UE5, tout reconstruire et prolonger la durée de développement. »

« Très tôt, j’ai dit à l’équipe : “Cette fois-ci, on continue avec UE4, et on n’en discutera pas.” »



« Je m’attendais à ce que les gens disent des choses comme : “Ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas l’utiliser ?”. C’est pour cette raison que, dès le début, nous avons décidé de rester sur UE4 pour éviter toute confusion en cours de route.

Je pense aujourd’hui que c’était la bonne décision. Bien sûr, en tant qu’équipe, nous avons développé et fait évoluer des moteurs ; ainsi, avec UE4, si nous rencontrions des problèmes, nous pouvions le modifier nous-mêmes. »



« On entend souvent parler de Nanite lorsqu’on évoque UE5, mais lorsque nous avons développé Rebirth, nous avons créé notre propre système de rendu qui était fondamentalement identique à Nanite ; nous avons ainsi pu obtenir une qualité comparable à celle d’UE5. En tant qu’équipe de développement, nous avons réalisé de nombreux jeux AAA jusqu’à présent, j’espère donc que les joueurs pourront nous faire confiance. »

Naoki Hamaguchi explique que le concept de la série FF7 Remake consiste à réinventer l’univers entier de FF7 ; ainsi, FF7 Revelation comportera des éléments faisant le lien avec Crisis Core, Dirge of Cerberus et Advent Children !Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, a déclaré dans une interview accordée au site brésilien Omelete qu’il y avait une scène dans le jeu qui le faisait personnellement pleurer à chaque fois qu’il la regardait.Il s’agit plus précisément du moment où Cloud vit un moment de profonde introspection et découvre la vérité sur son identité, ainsi que le lien qui l’unit à Zack et Aerith.Il estime que l’équipe a très bien rendu ce moment dans Revelation, et il a hâte que les fans puissent le découvrir !Naoki Hamaguchi explique qu’ils ont choisi de rester sur Unreal Engine 4 plutôt que de passer à UE5 pour *FF7 Revelation*, afin de pouvoir sortir le jeu bien plus rapidement !