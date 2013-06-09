SONY Waypoint
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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
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official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/19/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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FFVII Revelation : le rapport aux spin-off, retour d'un passage culte...
Playstation 5


Naoki Hamaguchi explique que le concept de la série FF7 Remake consiste à réinventer l’univers entier de FF7 ; ainsi, FF7 Revelation comportera des éléments faisant le lien avec Crisis Core, Dirge of Cerberus et Advent Children !

« Zack va jouer un rôle encore plus important cette fois-ci, non seulement dans l’histoire, mais aussi en termes d’expérience de jeu globale pour les joueurs.

En réalité, cela ne s’applique pas seulement à Crisis Core, mais aussi à Dirge of Cerberus, le spin-off consacré à Vincent Valentine. Ces titres dérivés ont un impact assez important sur la série de remakes dans son ensemble, puisque le concept de ces remakes est de réinventer l’univers entier de FF7. Ainsi, en ce sens, Revelation comportera des éléments qui feront le lien avec ces deux jeux, et même avec Advent Children. »


https://x.com/i/status/2067829948719808632



Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, a déclaré dans une interview accordée au site brésilien Omelete qu’il y avait une scène dans le jeu qui le faisait personnellement pleurer à chaque fois qu’il la regardait.

Il s’agit plus précisément du moment où Cloud vit un moment de profonde introspection et découvre la vérité sur son identité, ainsi que le lien qui l’unit à Zack et Aerith.

Il estime que l’équipe a très bien rendu ce moment dans Revelation, et il a hâte que les fans puissent le découvrir !

https://x.com/i/status/2067478587834593633

Naoki Hamaguchi explique qu’ils ont choisi de rester sur Unreal Engine 4 plutôt que de passer à UE5 pour *FF7 Revelation*, afin de pouvoir sortir le jeu bien plus rapidement !

« Mais en résumé, pour cette série, tant d’un point de vue commercial que du point de vue des joueurs, je pense que sortir le jeu le plus rapidement possible est la meilleure chose à faire.

Nous avions déjà travaillé avec UE4 et l’avions personnalisé pour la série de remakes ; nous avons donc décidé qu’il valait mieux proposer rapidement le jeu aux joueurs en utilisant un flux de travail auquel nous étions habitués, plutôt que de tout remettre à zéro pour repartir de zéro avec UE5, tout reconstruire et prolonger la durée de développement. »
« Très tôt, j’ai dit à l’équipe : “Cette fois-ci, on continue avec UE4, et on n’en discutera pas.” »

« Je m’attendais à ce que les gens disent des choses comme : “Ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas l’utiliser ?”. C’est pour cette raison que, dès le début, nous avons décidé de rester sur UE4 pour éviter toute confusion en cours de route.
Je pense aujourd’hui que c’était la bonne décision. Bien sûr, en tant qu’équipe, nous avons développé et fait évoluer des moteurs ; ainsi, avec UE4, si nous rencontrions des problèmes, nous pouvions le modifier nous-mêmes. »

« On entend souvent parler de Nanite lorsqu’on évoque UE5, mais lorsque nous avons développé Rebirth, nous avons créé notre propre système de rendu qui était fondamentalement identique à Nanite ; nous avons ainsi pu obtenir une qualité comparable à celle d’UE5. En tant qu’équipe de développement, nous avons réalisé de nombreux jeux AAA jusqu’à présent, j’espère donc que les joueurs pourront nous faire confiance. »


https://nintendoeverything.com/square-enix-ex/
    tags : square enix ffvii revelation
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    posted the 06/19/2026 at 11:34 AM by jenicris
    comments (18)
    dokidokii posted the 06/19/2026 at 11:40 AM
    Ils ne pouvaient pas se contenter de remaker FF7 sérieux... Ils préfèrent le détruire.
    vyse posted the 06/19/2026 at 11:41 AM
    mmm..j'ai pas fait l'opus original, c'est pour ca que j'ai rien bité au boulgi-boulga final de rebirth pendant le combat final du jeu ?
    brook1 posted the 06/19/2026 at 11:46 AM
    à la fin de Révélation on va avoir droit à une séquence Adven Children
    guiguif posted the 06/19/2026 at 11:48 AM
    dokidokii j'aime ce genre de destruction pour enf faire quelque chose de bien mieux

    vyse Bah ouais.
    evasnake posted the 06/19/2026 at 11:48 AM
    vyse Oui. La conclusion, c'est que Remake trilogy n'est pas la meme histoire que l'original. Et que désormais, y a une sorte de multivers avec plusieurs fins alternatives. Le jeu est bon, mais cette idée là... Mdr.
    jenicris posted the 06/19/2026 at 11:49 AM
    vyse la fin t'inquiète, c'est même compliqué pour les fans. En gros tout le long du jeu c'est quasiment que l'original, la fin c'est totalement nouveau.
    akinen posted the 06/19/2026 at 11:54 AM
    dokidokii j’arrête pas de me le demander. Personne n’avait demandé ça. Manquerait plus qu’ils fassent aussi le lien avec les passages de quasi tous les heros du 7 dans kingdom hearts où tous les F2P square et collab
    altendorf posted the 06/19/2026 at 11:56 AM
    Plus on avance, plus j'ai du mal avec mon avis global du remake. J'avais déjà pas trop apprécié certains choses "originales" de FF7 Remake, après la fin de Rebirth mouais et là forcément que Revelation va faire le pont avec tout ça. Je sais pas, je pense que je suis trop impacté par le jeu original.
    vyse posted the 06/19/2026 at 12:01 PM
    guiguif bah c'est de la merde tu fous les nouveaux sur le carreaux..bref heureusement que je fais les FF7 remake en abstrant de l'illisibilité du script scénar
    guiguif posted the 06/19/2026 at 12:07 PM
    vyse Bah au pire tu comprendras tout dans la P3, juste que les gens ayant fait l'OG ont plus de données que les autres.
    Au pire fait le remaster de Crisis Core et tu comprendras ce qui te manque mais ça risque de te spoil des trucs de Revelation.
    parliz posted the 06/19/2026 at 12:18 PM

    Autant je trouve ça positif qu'un remake soit pas 100% fidèle et qu'il soit plus ou moins revisité avec améliorations, relectures, approfondissements, ajouts, différences, sans trop chambouler l'oeuvre (un RE4 Remake le fait très bien par exemple)...mais y'a des limites quand même, un remake c'est pas un spin-off non plus et là ça va trop loin pour moi, Rebirth était déjà allé trop loin je trouve mais il y avait moyen de tempérer tout ça sur cette part 3 et eux ils vont encore plus loin, après je doute pas de l'excellence du jeu en soi et peut être qu'ils feront bien les choses au final mais vu ce qu'ils ont fait de l'oeuvre sur les spin-offs et en partie sur Rebirth j'ai pas vraiment confiance, j'espère me tromper.
    vyse posted the 06/19/2026 at 12:34 PM
    guiguif hmmm..Reunion c'est ca ? il est vraiment bien ? javais laché suite au level design horrible du premier niveau
    ratchet posted the 06/19/2026 at 01:14 PM
    Les 2 premières parties sont des dingueries (dixit les rageux du dessus) vivement la partie 3. Il faut savoir savourer hein.
    guiguif posted the 06/19/2026 at 01:35 PM
    vyse Il t'en faut peu pour lacher un jeu
    vyse posted the 06/19/2026 at 02:13 PM
    guiguif ahahah jai revu le walkthrough non vraiment le level design couloir je peux pas
    dokidokii posted the 06/19/2026 at 03:21 PM
    akinen Je te jure, ça devient un gloubiboulga pas possible ce FF7 remake. On voulait juste un remake avec la technologie moderne et quelques ajouts, pas une réécriture complète
    opthomas posted the 06/19/2026 at 03:47 PM
    Perso j'ai hâte !
    rbz posted the 06/19/2026 at 11:22 PM
    guiguif tu dois être un des rares a penser telle chose.


    moi j'avoue que je ne sais plus si j'ai vraiment hâte. la surenchère de la réécriture du scénario + le délire de multiverse pour reinterpréter et relier tous les autres projets.

    ça me rappel les film eurêka seven
    à force de vouloir que chaque spin-off, adaptation ou œuvre dérivée ait une place dans un grand ensemble, on finit parfois par perdre ce qui faisait la force de l'œuvre originale...
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