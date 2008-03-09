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[Rumeur] Microsoft aurait envisagé de séparer Xbox de sa structure principale
Actualité Xbox
Selon le média très sérieux The Information, spécialisé dans la tech/business, Microsoft aurait étudié plusieurs scénarios concernant l’avenir de Xbox, dont l’idée de transformer la division gaming en filiale détenue à 100 % par Microsoft, voire en entité séparée pouvant faciliter une vente ou la création d’une coentreprise avec d’autres partenaires.

Il ne s’agirait pas, à ce stade, d’un plan de restructuration imminent, mais plutôt d’options discutées en interne. Parmi les pistes évoquées, Xbox pourrait fonctionner sur un modèle proche de LinkedIn ou GitHub, deux sociétés détenues par Microsoft mais bénéficiant d’une certaine autonomie opérationnelle. Du coup, Xbox resterait dans le giron de Microsoft, mais avec une structure potentiellement différente si cela permettait d’améliorer sa rentabilité.

Le point le plus intéressant reste que Satya Nadella et Amy Hood n’auraient pas exclu de revoir les liens entre Xbox et Microsoft à l’avenir. Ce n’est donc plus uniquement une question de consoles, d’exclusivités ou de Game Pass : c’est désormais la place même de Xbox dans l’architecture économique de Microsoft qui semble être posée sur la table.

Dans le même temps, Microsoft prévoirait d’accélérer le développement de jeux issus de ses grandes licences, notamment Halo, Fallout et The Elder Scrolls. Ces franchises seraient considérées comme prioritaires dans la stratégie portée par Asha Sharma, avec l’idée d’investir davantage dans des productions haut de gamme dès le prochain exercice fiscal, même si le budget final ne serait pas encore arrêté.

Il semblerait donc que Microsoft ne prépare pas forcément une vente de Xbox demain matin. En revanche, le simple fait que ce type de scénario soit envisagé montre que la division n’est plus forcément considérée comme intouchable dans sa forme actuelle. Xbox reste un actif majeur, mais un actif que Microsoft semble désormais regarder avec une logique beaucoup plus comptable.

Visiblement Microsoft ne cherche plus seulement à faire vivre Xbox comme une marque historique du jeu vidéo, mais à déterminer quelle structure permettra d’exploiter au mieux ses studios, ses licences et son catalogue et donc la question ne semble plus seulement être “comment relancer Xbox ?”, mais plutôt “quelle forme Xbox doit prendre pour rapporter davantage ?”

Ce qui rejoint la ligne récemment défendue par Asha Sharma : Xbox ne semble pas chercher à reproduire le modèle de l’ère 360, centré sur la console et la confrontation frontale avec PlayStation, mais à devenir une plateforme plus large, avec la console comme point d’ancrage, tout en imposant une discipline économique beaucoup plus stricte.

Resetera - https://www.resetera.com/threads/the-information-microsoft-has-considered-spinning-off-xbox-into-ms-owned-subsidiary-which-would-make-it-easier-to-sell-or-create-a-joint-venture.1549942/#post-156385693
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    walterwhite
    posted the 06/12/2026 at 07:24 PM by liquidus
    comments (28)
    ouroboros4 posted the 06/12/2026 at 07:31 PM
    Le début de la fin
    skuldleif posted the 06/12/2026 at 07:31 PM
    quelle que soit ces investissements ou ces changements rdv dans au moins 5 ans pour en voir la couleur
    walterwhite posted the 06/12/2026 at 07:35 PM
    zboubi480 L’info non stop, en continue
    ouroboros4 posted the 06/12/2026 at 07:35 PM
    walterwhite forcément
    negan posted the 06/12/2026 at 07:35 PM
    zboubi480 Hein liquidus un Pro S ? xD
    zboubi480 posted the 06/12/2026 at 07:35 PM
    walterwhite ton article a sauté
    walterwhite posted the 06/12/2026 at 07:36 PM
    zboubi480 J’ai demandé à le supprimer, aucun intérêt d’avoir un doublon et te voir couiner 2x plus
    jenicris posted the 06/12/2026 at 07:38 PM
    En revanche, le simple fait que ce type de scénario soit envisagé

    brook1 posted the 06/12/2026 at 07:38 PM
    Shuhei Yoshida, ce visionnaire https://x.com/yosp/status/2065398162421141652?s=20
    zboubi480 posted the 06/12/2026 at 07:38 PM
    negan non pas Liquidus, surtout pour l'autre couille...me suis mal exprimé
    liquidus posted the 06/12/2026 at 07:39 PM
    zboubi480 Je tiens ce groupe depuis 2008. Si j’étais réellement “pro S”, il devrait être assez simple de retrouver un article qui le démontre. Je t’invite donc à en trouver un seul qui laisse penser que je défends une marque plutôt qu’un média, une info ou un avis argumenté. Je suis curieux de voir la pièce à conviction.
    jamrock posted the 06/12/2026 at 07:41 PM
    La caravane MS passe, les chiens aboient.
    bennj posted the 06/12/2026 at 07:43 PM
    ouroboros4 fait gaffe t'as une demi molle.
    ouroboros4 posted the 06/12/2026 at 07:45 PM
    bennj pas encore n'exagérons rien !
    xynot posted the 06/12/2026 at 07:46 PM
    bennj Il est le Aeris version Play
    walterwhite posted the 06/12/2026 at 07:47 PM
    zboubi480 Dis-t-il avec son blase qui veut dire « b*te »
    ouroboros4 posted the 06/12/2026 at 07:47 PM
    walterwhite
    bennj posted the 06/12/2026 at 07:52 PM
    liquidus Merci pour l'article, la mise en page, et la traduction
    liquidus posted the 06/12/2026 at 07:58 PM
    bennj Merci à toi
    spartan1985 posted the 06/12/2026 at 08:03 PM
    Ce qui ne serait pas une mauvaise chose, sauf que vu l'état actuel de Xbox, impossible de survivre bien longtemps sans l'oseille de MS
    ravyxxs posted the 06/12/2026 at 08:07 PM
    Impossible d'être un client fidèle avec eux
    khazawi posted the 06/12/2026 at 08:26 PM
    La situation de cette marque en 2026 est inextricable. Peu importe les jeux et le hardware prévus, ça ne changera rien à la fin progressive sur le marché des consoles.

    Reste à voir quel virage sera pris à moyen/long terme : super éditeur pour concurrencer encore plus Tencent, EA, T2 ou bien une vente de la division au PIF d'Arabie ?
    jeanouillz posted the 06/12/2026 at 08:29 PM
    Et mise a part le Qatar, je ne vois pas qui achèterais ce truc
    romgamer6859 posted the 06/12/2026 at 08:33 PM
    Le focus sur les AAA (qui marchent) c'est le truc à faire, désolé mais les keeper, hellblade (pas le nouveau) c'est peut être créatif mais ça ne se vend pas et certains studios mettent 5 ans pour "ça".

    Fable est numéro 4 dans la liste de souhaits sur steam, preuve que le AAA solo peut fonctionner (oui c'est juste un indicateur pour l'instant).
    romgamer6859 posted the 06/12/2026 at 08:48 PM
    Double fine pourrait redevenir indépendant
    Compulsion pourrait fermer

    A côté, des studios pourraient fusionner j'imagine ; pas besoin d'être devin pour imaginer cela, restructurer implique cela.
    zekk posted the 06/12/2026 at 08:53 PM
    Je trouve qu’ils vont enfin dans la bonne direction comme negan, elle doit faire ses preuves sur le long terme, mais elle donne au moins une nouvelle dynamique
    51love posted the 06/12/2026 at 08:53 PM
    J'ai plus d'affection pour les entreprises Japonaises comme Sony (meme s'ils font de la merde) et Nintendo que pour les americains, Microsoft et Valve (contrairement à ce que certains pourraient croire je suis un vieux consoleux dans l'ame, mais qui tente de rester realiste sur les erreurs que font les constructeurs), mais quand je vois les "Pro S" (les copains, pas les plus extremistes) comme walterwhite et ouroboros4 annoncer la mort de Xbox, je me dis que ça va peut etre etre leur "renaissance"
    alors qu'ils partent de tellement loin au niveau des consoles

    Un peu comme le bitcoin, quand tout le monde dit que c'est finito, c'est le moment d'acheter.

    Non?

    brook1 c'est un compte fake non? Pk il aurait Orbitals en banniere? ou alors j'ai raté un épisode
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