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Deux ans après que Yumia ait percé les secrets du continent d'Aladiss, celui-ci est désormais en proie au « flétrissement du mana ».



C'est lors de fouilles que Karia, une aventurière de l'équipe d'exploration, va tomber sur ce monde inconnu, et découvrira une alchimie pratiquée à l'aide d'un immense chaudron.



Quelles aventures attendent Karia et ses compagnons ? Découvrez l'histoire de celle qui décida de faire face aux légendes et à son passé perdu.

Karia (doublée par Kazuki Asami)

Exploratrice amnésique faisant partie de l'équipe d'exploration d'Aladiss.



Sa capacité à manger n'importe quoi lui permet d'en analyser les propriétés et d'en obtenir la puissance.

Elle a rejoint l'équipe d'exploration pour des raisons financières, mais désire en apprendre plus sur l'alchimie et son passé lors de son voyage dans le monde souterrain.



Son ??? s'est autrefois transformée en ???, causant une ???. Depuis, elle évite inconsciemment de compter sur les autres.

Servio Lektor (doublé par Atsushi Tamaru)

Le beau et inconventionnel biologiste qui aime tout ce qui vit en ce monde.



Doté d'un savoir immense et d'un bon sens de l'observation, sa soif de connaissance ne connait aucune limite.



Souvent perçu comme anormal en raison de ses actions théâtrales et de ses valeurs atypiques, il reste néanmoins difficile de ne pas l'apprécier.



Il s'assure de ne jamais évoquer ses origines, qui restent voilées de mystères.



Il est en vérité un ??? ayant reçue une ??? de l'âme de ???.

Fina Rozen (doublée par Lynn)

Chevalière compétente, elle est enjouée et sociable. Son attitude joyeuse lui permet de communiquer facilement avec son entourage, qui lui accorde pleinement sa confiance.



En dépit de son apparence délicate, elle possède une grande aptitude physique et aide souvent ses compagnons lors des combats au corps à corps.



Elle a reçu pour ordre du chef de ??? et ???.

Yumia Liessfeldt (doublée par Wakana Kuramochi)

L'alchimiste qui a résolu les mystères sur le continent d'Aladiss il y a deux ans.



Pourvue d'un grand talent et de vastes connaissances, ses aptitudes sont reconnues de tous.



Elle a pour conviction qu'il est important de continuer à réfléchir, même lorsque la vérité nous est acquise.



Elle porte un grand intérêt pour l'??? de Karia, mais se montrera parfois sévère en mettant en lumière ses problèmes.





Après l'avoir annoncé au Nintendo Direct de mardi dernier, Koei Tecmo a tenu aujourd'hui un évènement en direct afin de présenter plus en détail Atelier Karia, le nouvel épisode de la série Atelier situé 2 ans après les évènements d'Atelier Yumia.Karia aura différentes formes qui joueront sur le combat ou l'exploration.Atelier Karia est prévu pour 2027 sur PS5/NS2/XS/Steam