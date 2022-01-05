description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Shift Up a publié un nouvel artwork réalisé par l'artiste et chara-designer coréen Jeong Juno pour célébrer l'arrivée de Stellar Blade sur NS2 courant 2026.
Aucune autre info et je décortique le trailer, mais pour l'instant la seule chose à dire est que cette version est par entièrement éditée par Shift Up. Cette version inclura le DLC "Goddess of Victory: NIKKE".