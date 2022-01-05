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Waifukyo
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Un artwork par Jeong Juno pour célébrer l'arrivée de Stellar Blade sur NS2
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Shift Up a publié un nouvel artwork réalisé par l'artiste et chara-designer coréen Jeong Juno pour célébrer l'arrivée de Stellar Blade sur NS2 courant 2026.

Aucune autre info et je décortique le trailer, mais pour l'instant la seule chose à dire est que cette version est par entièrement éditée par Shift Up. Cette version inclura le DLC "Goddess of Victory: NIKKE".

    tags : shift up stellar blade
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    olimar59
    posted the 06/09/2026 at 03:22 PM by masharu
    comments (11)
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:23 PM
    Gkc ou pas ? Telle est la question
    guiguif posted the 06/09/2026 at 03:23 PM
    Un artwork ou un.... Ai-twork ?
    masharu posted the 06/09/2026 at 03:24 PM
    redxiii102 Au pire ça sera full demat, ça sera mieux que du faux-physique. La question est plutôt de savoir ce qu'il en sera pour la suite Stellar Blade: Blood Rain sur PS5.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:30 PM
    masharu euh rien ne dit qu'il va sortir sur ps5 déjà...
    cort posted the 06/09/2026 at 03:45 PM
    redxiii102 Il y a juste la touche triangle qui apparait dans le trailer, donc bien-sur qu'il sera sur écosystème playstation
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:46 PM
    cort peut-être la Ps6..
    cort posted the 06/09/2026 at 03:48 PM
    redxiii102 c'est pour ça que j'ai dit écosystème playstation...
    kageyama posted the 06/09/2026 at 03:53 PM
    la surprise du nintendo direct... je croyais que stellar blade était une exclu sony ?
    akinen posted the 06/09/2026 at 03:57 PM
    Je l’attendais tranquillement et je ne suis pas etonné. J’pourrai enfin voir si c’est un bon jeu sans qu’on me gonfle à la maison sur les design et les plans de camera éhontés.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 04:07 PM
    cort yes j'avais compris
    masharu posted the 06/09/2026 at 04:08 PM
    guiguif Dessin par Jeong Juno .
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