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Shift Up a publié un nouvel artwork réalisé par l'artiste et chara-designer coréen Jeong Juno pour célébrer l'arrivée de Stellar Blade sur NS2 courant 2026.Aucune autre info et je décortique le trailer, mais pour l'instant la seule chose à dire est que cette version est par entièrement éditée par Shift Up. Cette version inclura le DLC "Goddess of Victory: NIKKE".