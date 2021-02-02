DualShockers 8/10

Moomintroll : Winter’s Warmth remplit parfaitement son rôle : dénoncer l'injustice même de l'hiver. Le jeu invite à la réflexion sur l'angoisse existentielle, l'amour de l'être aimé, les corvées et la beauté de la vie en général. Si certaines commandes et mécaniques auraient pu être mieux expliquées, il n'en reste pas moins un excellent jeu enneigé et chaleureux qui apporte un peu de fraîcheur à un genre saturé de jeux de ferme.

TheSixthAxis 8/10

Moomintroll : Winter’s Warmth est un jeu charmant. Il propose des quêtes amusantes dans des environnements soignés, avec en prime le plaisir de se frayer un chemin dans la neige.

IGNFrance 7/10

Tests en vidéo

NoisyPixel 8,5/10



Traduction :Traduction :Petit jeu pour petits - et grands - Moomintroll respecte infiniment son public avec une réalisation soignée, digne du bel univers de Tove Jansson. Plus profond qu'attendu dans son écriture qui n'élude pas les aspects les plus sombres de son sujet, il propulse un gameplay simple et parfois un peu répétitif, mais au flow tel qu'il n'a pas le temps d'ennuyer pour ses quelques heures. Parfait pour les kids et les fans de cet univers doucereux, ici adapté avec tendresse. Le scope n'est pas bien grand, mais il est utilisé avec pertinence. Manque un peu de polish technique qui viendra, sans doute, très vite.